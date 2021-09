Die SV Guntamatic Ried setzt wieder verstärkt auf talentierte Spieler aus der eigenen Akademie. 13 Kicker aus dem SVR-Nachwuchs unterzeichneten jetzt Perspektivspielerverträge. „Wir sind seit vergangenem Sommer sehr viele Schritte in diese Richtung gegangen und haben durch die tolle Arbeit des Akademie-Teams die Spieler nachhaltig weiterentwickelt", sagt Wolfgang Fiala, Vorstand Sport bei der SV Guntamatic Ried.

"Die Vergabe von Perspektivspielerverträge für unsere Talente ist ein absoluter Meilenstein in der Historie des Klubs, um den eingeschlagenen Weg zu untermauern. Ich möchte mich an dieser Stelle auch beim Vorstand bedanken, derdiesen Weg mitgeht und möglich macht. Wir vergeben diese Verträge mit sehr viel Bedacht und erst ab der U18. Für die Jungs ist das ein erster Schritt in Richtung Profifußball. Der Weg beginnt aber erst jetzt und er muss mit aller Konsequenz gegangen werden. Es ist ein klares Zeichen in Richtung unserer Spieler, auch für diejenigen, die noch keinen Vertrag haben. Wir wollen damit zeigen, dass wir in Ried für die Spieler der Akademie Bundesligafußball ermöglichen", so Fiala weiter.

Die 13 Perspektivspieler in der Übersicht: