Die Fans des LASK haben im Rahmen des ÖFB-Cup-Heimspiels gegen den SV Stripfing (3:0) mit Kritik an der Vereinsführung und Hauptsponsor BWT aufhorchen lassen. "Dritte Dress, Betreuerkleidung - Was kommt als nächstes? Stoppt die BWTisierung des LASK!", stand auf einem Spruchband im Fansektor des LASK geschrieben.

LASK-Fans kritisieren Einbindung der Farben des Hauptsponsors

Hintergrund der Geschichte: Die LASK-Fans kritisieren, dass die Farbe rosa (aufgrund von Hauptsponsor BWT) immer mehr in den Blickpunkt auf den Trikots gerückt wird. Das dritte Trikot des LASK, mit dem beispielsweise in Helsinki gespielt wurde, ist zur Gänze in rosa gehalten.

Nun wurden auch die Betreuer mit rosa Trainingsjacken ausgestattet (sehen Sie im nachfolgenden Bild).

von Ligaportal; Fotos: Ligaportal/Pumann