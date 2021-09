Am Wochenende geht es für den FC Red Bull Salzburg nach Kärnten, wo am Samstag, den 25. September, das Spiel gegen den RZ Pellets WAC ansteht. Dieses Duell der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga beginnt um 17 Uhr. Die Bullen haben vor diesem Duell mit personellen Sorgen in der Innenverteidigung zu kämpfen.

Jaissle: "In dieser Liga ist kein Spiel ein Selbstläufer"

„Es geht aktuell Schlag auf Schlag. Da ist es wichtig, gut zu regenerieren – körperlich, aber auch mental. Natürlich ist es unser Ziel, die Siegesserie in der Liga auszubauen. Aber wir wissen, dass das nicht einfach wird. Der WAC ist eine gute Mannschaft, die uns wieder alles abverlangen wird. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da wiederhole: In dieser Liga ist kein Spiel ein Selbstläufer. Wir werden gegen die Wolfsberger wieder eine Top-Einstellung und eine gute Leistung benötigen", sagt Matthias Jaissle.

In der Innenverteidigung muss der Salzburg-Coach kräftig umbauen, denn auf die Verletztenmeldung zu Beginn der Woche zu Oumar Solet folgte nur wenige Tage später eine weitere schlechte Nachricht. Kamil Piatkowski hat beim Cup-Erfolg gegen den FC Kalsdorf einen Knöchelbruch (rechts) erlitten. Der 21-jährige polnische Innenverteidiger wird in den nächsten Tagen operiert und fällt danach rund drei Monate aus. Damit fehlen den Bullen mit Oumar Solet (Knie), Albert Vallci (Achillessehne), Max Wöber (Oberschenkel) und Kamil Piatkowski vier Verteidiger. Auch Zlatko Junuzovic (Ferse) und Sekou Koita (Knie) fallen aus.

Brenden Aaronson sagt über das bevorstehende Match in Kärnten: „Wir haben einen richtig guten Lauf, den wir unbedingt fortsetzen wollen. Das funktioniert aber nur, wenn wir an die Leistungen der letzten Spiele anschließen können. Und dafür wiederum brauchen wir die volle Konzentration auf unsere Art von Fußball.“

Die Roten Bullen feierten zwölf Bundesliga-Siege in Folge – wie zuvor nur von Dezember 2013 bis März 2014 unter Roger Schmidt. Mehr Erfolge gelangen in der Bundesliga-Geschichte bisher nur Austria Wien 1985 (13) und Rapid 1987 (14 Siege).

