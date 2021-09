Der makellose Tabellenführer FC Red Bull Salzburg gastiert am heutigen Samstag um 17 Uhr beim WAC. Die Bullen halten nach acht Runden in der Bundesliga beim Punktemaximum. Die Kärntner wiederum rangieren mit neun Punkten auf Platz vier. Gegen den WAC tut sich Red Bull Salzburg traditionell aber schwer.

Matthias Jaissle: "In dieser Liga ist kein Spiel ein Selbstläufer"

„Es geht aktuell Schlag auf Schlag. Da ist es wichtig, gut zu regenerieren – körperlich, aber auch mental. Natürlich ist es unser Ziel, die Siegesserie in der Liga auszubauen. Aber wir wissen, dass das nicht einfach wird. Der WAC ist eine gute Mannschaft, die uns wieder alles abverlangen wird. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da wiederhole: In dieser Liga ist kein Spiel ein Selbstläufer. Wir werden gegen die Wolfsberger wieder eine Top-Einstellung und eine gute Leistung benötigen", sagt Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

"Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung könnten wir die erste Mannschaft sein, die in dieser Spielzeit Punkte gegen Salzburg holt", ist WAC-Trainer Robin Dutt überzeugt.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

WAC 7.75 | Unentschieden 5.75 | Salzburg 1.30

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.