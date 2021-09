Wenige Tage nach dem blamablen Cup-Aus gegen den KSV 1919 gastiert der FK Austria Wien in der 9. Bundesliga-Runde erneut in der Steiermark - diesmal aber beim TSV Hartberg. Die Oststeirer haben aktuell einen Punkt mehr auf dem Konto als die Wiener, die erst einen vollen Erfolg einfahren konnten.

Kurt Russ erwartet Reaktion von der Austria

Hartberg-Cheftrainer Kurt Russ sagt: „Am Sonntag wartet auf uns ein ganz schwieriges Spiel gegen die Austria, weil wir selbst nicht genau wissen, wo die Austria gerade steht. Jetzt haben sie im Cup verloren, da wird natürlich auch eine Reaktion erwartet. Die Niederlage in Kapfenberg hat es für uns nicht leichter gemacht. Wir spielen am Sonntag zuhause, haben daheim noch nicht gewonnen, daher ist es für uns eine sehr wichtige Partie. Wir möchten unbedingt den Dreier einfahren und den Leuten etwas was bieten. Ich hoffe, wir können die Trainingsleistungen umsetzen und uns belohnen. Wir werden alles daran setzen, damit es mit dem Heimsieg klappen wird. Es werden einige Zuschauer im Stadion sein, alle freuen sich darauf und ich hoffe, die Fans treiben uns nach vorne. Ich freue mich auf das Spiel und bin guter Dinge!“

Manfred Gollner betont: „Die Vorfreude ist riesengroß, nach einer gefühlten Ewigkeit wieder zuhause zu spielen. Wir haben die letzten Aufgaben sehr gut bewältigt. Mit vier Punkten aus den letzten beiden Ligaspielen können wir zufrieden sein. Doch jetzt haben wir die 9. Runde und es wird Zeit, dass wir zuhause voll anschreiben. Nun haben wir zwei Möglichkeiten dazu. Es werden zwar sehr schwere Aufgaben mit Austria Wien und Sturm Graz, doch es ist höchste Zeit, dass wir mit den Fans einen Heimsieg feiern.“

Die Austria musste das bittere Cup-Aus gegen den KSV 1919 verkraften: „So eine Niederlage verändert bei jedem Einzelnen die Stimmung - das ist, wie wenn du bei einem Brettspiel gut unterwegs bist und dann rausgeschmissen wirst und zwei Felder zurückmusst. Das Cup-Aus ist sehr schade, aber wir haben das Spiel aufgearbeitet und mit der Mannschaft besprochen", sagt Manfred Schmid, der eine Reaktion einfordert.

„Ich erwarte mir von der Mannschaft, dass sich einer für den anderen zerreißt und wir alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen. Entscheidend wird sein, dass wir in unserem Passspiel präziser werden und mehr Bewegung in unser Spiel bekommen. Im letzten Drittel müssen wir konsequenter werden und unsere Chancen besser verwerten", so der Austria-Coach.

