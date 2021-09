Stetig größer wird die Sorge bei den Fans des LASK, dass die Identität des Linzer Traditionsklubs in Gefahr sein könnte. Die Initiative Schwarz-Weiss setzt sich besonders dafür ein, dass die Vereinsfarben und Identität unangetastet bleiben. Dass der LASK im ersten Europa-Conference-League-Gruppenspiel mit dem rosafarbenen dritten Dress aufgelaufen ist, sorgte aber für großes Unverständnis und Sorgenfalten.

"Können uns nicht erlauben, einen wichtigen Sponsor zu verärgern“

„Die rosa Dress in Helsinki war eine Vorgabe von BWT“, wird LASK-Geschäftsführer Andreas Protil auf der Homepage der Initiative Schwarz-Weiss zitiert. „Ich kann nicht damit argumentieren, dass es nicht anders möglich gewesen wäre, schwarze oder auch weisse Dressen wären super gegangen", soll Protil bei einem Treffen mit den Fans weiter ausgeführt haben. Der Wassertechnologiekonzern dürfte in diesem ersten Europacup-Gruppenspiel in dieser Saison auf einen Auftritt in Rosa bestanden.

BWT habe den Wunsch geäußert. Diesem dürfte der LASK auch aus finanziellen Gründen nachgekommen sein: „In einer Phase, wo Geld für das Stadion aufgetrieben werden muss, können wir uns nicht erlauben, einen wichtigen Sponsor zu verärgern“, so der LASK-Geschäftsführer weiter.

Auf der Website der Initiative Schwarz-Weiss wird weiters festgehalten, dass es mit BWT "keine Vereinbarung gebe, wie oft genau in den rosafarbenen Trikots gespielt werden muss, es gelte aber, vertraglich festgelegte Werbewerte zu erfüllen."

Die neue rosafarbene Bekleidung der Betreuer vergrößerte die Sorgen der Fans weiter. Hier habe der LASK offenbar damit argumetiert, dass BWT "nicht nur reiner Sponsor, sondern auch Ausrüster sei", heißt es weiter.

Auch in Zukunft könnte der LASK in internatiolen Auswärtsspiel in Rosa auflaufen: „Dass wir die nächsten internationalen Auswärtsspiele nicht wieder in Rosa spielen, kann ich aber nicht versprechen", so Protil, der den Fans aber versichert haben soll, dass die Vereinsfarben weiterhin unantastbar seien.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal