Der LASK konnte in der 9. Runde der Bundesliga den zweiten Ligasieg in dieser Saison einfahren. Die Linzer Athletiker verschafften sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen die Admira den erhofften Befreiungsschlag in der heimischen Meisterschaft. Nach einer schlechten ersten Hälfte haben die Oberösterreicher nach dem Seitenwechsel eine gewaltige Leistungssteigerung hingelegt und schlussendlich einen verdienten Heimsieg eingefahren.

Andreas Wieland: "Ich hoffe, dass es in dieser Tonart weitergeht"

"Das Spiel kann man zweigeteilt sehen. In der ersten Halbzeit war große Verunsicherung da, wenig Mut, deshalb auch der 0:1-Rückstand. So, wie wir uns in der zweiten Halbzeit präsentiert haben, ist das sehr, sehr erfreulich, wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass es in dieser Tonart weitergeht", resümierte LASK-Coach Andreas Wieland bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Getrübt wurden die Feierlichkeiten durch die Auswechslung von Mamoudou Karamoko, der mit der Trage vom Platz getragen werden musste: "Karamoko hat sich scheinbar das Knie verdreht, aber wir wissen noch nichts Genaueres", sagte Wieland, der betonte, dass "die letzten Wochen mit den Spielern einiges gemacht haben. Die Verunsicherung war zu spüren", so der LASK-Coach.

In der zweiten Halbzeit haben die Linzer ein ganz anderes Gesicht als in Hälfte eins gezeigt: "Wir haben uns gepusht, weil wir gewusst haben, dass die erste Halbzeit nicht gut war. Wir haben dann versucht, das zu spielen, was wir können. Dann haben wir wieder den alten LASK gesehen", betonte Rene Renner, der auch gestand, dass die Spieler vor dem Spiel sehr wohl auf die Tabelle geschaut haben.

Weitere Statements von der Pressekonferenz hat Ligaportal-Reporter Herbert Pumann eingefangen.

Video: Stimmen von der Pressekonferenz des LASK

Andreas Herzog: "Es hat gut ausgeschaut, ich bin auch stolz auf meine Mannschaft, aber..."

Admira-Trainer Andreas Herzog ärgerte sich über Nachlässigkeiten in der zweiten Halbzeit: "Man sieht, wie schnell es im Fußball geht. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir mit zwei unnötigen Situationen das Spiel hergeschenkt. In der Halbzeit haben wir angesprochen, dass wir damit rechnen müssen, dass der LASK alles riskieren wird", so Herzog.

"Dann passiert gleich eine Situation, wo ich in der Pause gesagt habe, die will ich nicht. Der LASK ist dann stärker geworden. Es hat gut ausgeschaut, ich bin auch stolz auf meine Mannschaft, aber wenn du verlierst, kannst du nicht zufrieden sein", stellt der Admira-Coach klar.

Video: Statements von Admira-Coach Andreas Herzog

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal