Der Strafsenat der österreichischen Fußball-Bundesliga hat Ried-Trainer Andreas Heraf wegen Beleidigung eines Spieloffiziellen und Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung für zwei Spiele (davon 1 Spiel bedingt bis 30.06.2022) geperrt. Zudem bekommt der Cheftrainer der SV Ried eine Geldstrafe in Höhe von € 1.500 (davon € 1.000 bedingt bis 30.06.2022) aufgebrummt.

Kontaktaufnahme nach Ausschluss

Heraf war am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol nach einer lautstarken Beschwerde von Referee Harkam auf die Tribüne verwiesen worden. „Wer weiß, was ich gesagt habe, der weiß, dass es nicht jugendfrei war. Es war aber in keiner Weise gegen den Schiedsrichter gerichtet, das hat er mir jetzt auch bestätigt. Warum ich trotzdem die Rote Karte bekommen habe, weiß ich nicht, trotzdem darf mir das nicht passieren. Aber es hatte einen Grund und das war die ganz klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter", sagte Heraf im Sky-Interview.

Auf der Tribüne hatte der Ried-Trainer dann unerlaubterweise per Telefon mit einem Kollegen auf der Betreuerbank Kontakt aufgenommen. Dies ist laut ÖFB-Rechtspflegeordnung aber nicht erlaubt: "Der Ausschluss bezeichnet die Aufforderung des Schiedsrichters an eine Person, den Spielfeldbereich zu verlassen. Die betreffende Person darf auch nicht auf der Ersatzbank Platz nehmen. Die ausgeschlossene Person darf sich in keiner Weise am Spielgeschehen beteiligen. Der Zugang zur Tribüne ist ihr gestattet. Ausgeschlossene Teamoffizielle dürfen sich weder in den Umkleidekabinen oder dem Spielertunnel aufhalten noch in irgendeiner Form mit einer am Spiel beteiligten Person (insbesondere Spieler, Betreuer und andere Teamoffizielle) in Kontakt stehen", heißt es darin.

Andreas Heraf hatte gegenüber Sky gemeint: „Natürlich hat es Kommunikation gegeben. Ich wollte auch zur Pause in die Kabine gehen, da hat man mir aber gesagt, dass ich das nicht darf. Dann habe ich von der Tribüne aus über die Bank kommuniziert, dann hat man mir erzählt, dass das auch nicht möglich ist. Man hat mir dann gesagt, dass es mit dem Telefon möglich ist und dann hab ich das auch getan."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal