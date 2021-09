James Holland hat zu Beginn dieser Saison keine leichte Zeit durchgemacht. Ex-LASK-Coach Dominik Thalhammer hat dem 32-jährigen Australier vor Saisonbeginn mitgeteilt, dass mit dem Routinier nicht mehr geplant werde. Ein Schock für James Holland, der bis dahin zum absoluten Stammpersonal gezählt hat.

"Ob es der richtige Schritt war, werden wir sehen"

"Unser alter Trainer hat mich angerufen und kommuniziert, dass der Verein in eine andere Richtung gehen will und den Weg ohne mich machen wollen. Und dass es vielleicht besser ist, wenn ich mir einen neuen Verein suche. Ich war am Anfang wirklich traurig. Ich war konfrontiert mit der Möglichkeit, dass ich aus Linz weggehen muss, was ein Zuhause für mich ist", sagt Holland gegenüber Sky.

Nun ist die Situation ganz anders. Dominik Thalhammer ist weg und James Holland wieder gesetzt. Der Australier kam in bisher allen Spielen unter Neo-Coach Andreas Wieland zum Einsatz und spielte drei Mal durch. Darauf angesprochen, ob die Entlassung von Dominik Thalhammer die richtige Entscheidung war, kommentiert Holland so: "Man hat vielleicht gesehen, das es am Platz nicht funktioniert hat. Der Trainer steht für die Mannschaft und natürlich wird die Schuld oft dem Trainer zugeschoben. Es muss halt einfach jeder auf sich selber schauen, selbst die Spieler. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ob es der richtige Schritt war, werden wir sehen", so der 32-Jährige.

Andreas Wieland habe den LASK jedenfalls "back to the basics" und "Leichtigkeit ins Spiel" gebracht, betont Holland.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal