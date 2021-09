Am kommenden Sonntag trifft Donis Avdijaj mit seinem neuen Klub TSV Hartberg im Steirer-Duell auf den SK Sturm Graz. Ein ganz besonderes Spiel für den 25-Jährigen, spielte er doch von Jänner 2015 bis Juni 2016 für die Blackys. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf das Bundesliga-Duell am Sonntag.

Avdijaj mit Liebeserklärung an Sturm-Fans

„Es wird für mich persönlich ein sehr besonderes Spiel sein. Unabhängig von den Spielern und von den Mitarbeitern empfinde ich unheimlich viel für den Club, auch unheimlich viel Sympathie vor allem für die Fans von Sturm Graz. Ich denke das beruht auf Gegenseitigkeit, deswegen ist das für mich ein besonderes Spiel", sagt Donis Avdijaj gegenüber Sky.

Avdijaj hat sogar eine Liebeserklärung parat: „Natürlich möchte ich zu 100% das Beste aus mir herausholen und versuchen mich von meiner besten Seite für den Klub zu zeigen. Es wird für mich speziell ein sehr schönes Spiel, weil ich habe eine besonders schöne Zeit gehabt in Graz. Ich habe eine Liebe von den Fans damals bekommen, die ich bis heute nicht vergessen habe und ich sogar heute noch teilweise in großen Mengen spüren darf. Das werde ich nie vergessen. Dafür ist der Verein auch für immer in meinem Herzen."

Über seine Rückkehr nach Österreich meint der 1,72 Meter kleine Offensivwirbler: „Für mich war das ein Top-Angebot. Es war auch bedingt durch Corona, etc, eine schwierige Phase auch für mich in den letzten zwei Jahren. Ich habe in der Zeit viel trainiert, hatte viel Zeit mich auch zu ändern und da jetzt extrem professionell zu arbeiten. Ich wollte den nächsten Schritt nützen, das ganze mitnehmen und wo sein, wo ich mich wohl fühle, wo ich mich zuhause fühle. Das ist in Österreich in der Steiermark für mich gegeben. Ich freue mich jetzt extrem auf den Rest der Saison."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller