Am morgigen Mittwoch steigt in der Red Bull Arena das erste Champions-League-Heimspiel des FC Salzburg in dieser Saison. Österreichs Serienmeister empfängt vor heimischem Publikum den amtierenden französischen Meister OSC Lille. Bereits im ersten Gruppenspiel gegen Sevilla (1:1) hat der FC Salzburg für reichlich Spektakel gesorgt.

Der Punkt in einem spektakulären Spiel zum UCL-Auftakt beim Gruppen-Favoriten FC Sevilla hat bei der jungen Salzburger Truppe Lust auf mehr gemacht. Man kennt aber die Qualität des französischen Meisters: „Lille hat in der vergangenen Saison PSG den Meistertitel weggeschnappt, was genug über deren Qualität aussagt. Wir haben den Gegner schon analysiert und wissen um deren Gefährlichkeit. In ihrem ersten Spiel haben sie Wolfsburg an den Rand einer Niederlage gebracht. Aber auch wir hätten bei Sevilla gewinnen können. Deshalb denke ich, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird“, erklärt Jerome Onguene.

Matthias Jaissle meint zum Duell mit Lille: „Wir freuen uns riesig auf unser erstes Heimspiel in der Gruppe. Lille ist ein Topteam, das in der vergangenen Saison vor PSG gelandet ist. Da musst du schon Qualität haben. Und wenn ich ihren Auftritt gegen Wolfsburg ansehe, muss ich sagen: Das war richtig stark und sehr dominant. Ihr Start in der Liga war sicher nicht so, wie sie sich das gewünscht hätten. Aber die letzten beiden Spiele haben sie wieder gewonnen. Und in der Champions League ist das sowieso noch mal etwas ganz anderes. Wir treffen jedenfalls auf einen starken Gegner.“

LOSC Lille hat in der vergangenen Saison der Ligue 1 das Starensemble von Paris Saint-Germain in die Schranken gewiesen und mit einem Punkt Vorsprung den fünften Meistertitel geholt. In der aktuellen Saison läuft es für den Klub aus dem Norden Frankreichs noch nicht optimal. Die „Doggen“ stehen nach acht Spielen mit elf Punkten auf Platz acht der Meisterschaft. Am vergangenen Wochenende feierte das Team von Trainer Jocelyn Gourvennec bei Strasbourg einen 2:1-Erfolg (beide Tore durch Jonathan David). Im ersten CL-Gruppenspiel holten die Franzosen ein 0:0 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.

Zlatko Junuzovic (Ferse), Sekou Koita (Knie), Kamil Piatkowski (Knöchel), Oumar Solet (Knie) und Albert Vallci (Achillessehne) fehlen verletzungsbedingt. Der Einsatz von Max Wöber (Oberschenkel) ist fraglich.

