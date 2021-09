Der FC Salzburg trifft am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf den regierenden französischen Meister OSC Lille. Beide Mannschaften konnten am ersten Spieltag vor zwei Wochen einen Punkt ergattern. Die Bullen holten auswärts gegen Sevilla einen Punkt, Lille erreichte daheim gegen Wolfsburg ein torloses Unentschieden.

Ein Indiz, wie ausgeglichen diese Gruppe ist. Dennoch könnte die Heimpartie gegen die Franzosen eine Art Schlüsselspiel für Red Bull Salzburg werden. Die Bullen können jedenfalls mit einer extrem breiten Brust ins Duell gegen Lille gehen, konnte Österreichs Serienmeister doch alle bisherigen neun Ligapartien gewinnen. Zudem haben die Schützlinge von Matthias Jaissle noch kein Pflichtspiel in dieser Saison verloren.

Der Respekt vor dem Gegner ist trotzdem groß. Lille habe "unfassbare Qualität, vor allem in der Offensive", weiß Cheftrainer Jaissle. Seine Mannschaft müssen "auf der Hut sein". Lille sei eine "spielstarke Mannschaft, die mit Ball viele interessante Muster spielt", analysiert der Deutsche.

Red Bull Salzburg sieht sich gegen den aktuellen Tabellenneunten der Ligue 1 nicht in der Favoritenrolle, wenngleich die Franzosen in der Meisterschaft zu kämpfen haben. Lille holte nur elf Punkte aus den ersten acht Partien. Der Rückstand auf Leader PSG beträgt bereits 13 Punkte.

