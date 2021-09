Dario Maresic hatte keinen einfachen Start beim LASK. Der Sommerneuzugang, der vom französischen Erstligisten Stade Reims ausgeliehen wurde, hatte in seinen ersten Spielen für den LASK nicht immer sicher und richtig fit gewirkt. Nachdem Maresic in fünf Spielen dann praktisch nicht berücksichtigt wurde (lediglich vier Minuten Einsatzzeit gegen St. Johnstone), durfte der Innenverteidiger im ersten Spiel unter Neo-Coach Wieland beginnen und erzielte prompt ein Tor (das 0:1 gegen Helsinki).

"Man sieht, dass ich langsam wieder in die Spur zurückfinde"

„Ich finde, ich habe beim LASK einen super Start gemacht und habe gleich gegen Altach gespielt. Dann ist leider der Fehler gegen Rapid passiert, obwohl ich dann noch ein super Spiel gemacht habe, finde ich. Aber die Spielpraxis hat mir doch mehr gefehlt, als ich mir gedacht habe und das habe ich auch in den ersten Spielen beim LASK selber gesehen", blickt Maresic im Sky-Interview auf die Zeit zurück. „Dann war es auch gut, dass ich die Zeit bekommen habe, körperlich wieder auf hundert Prozent zu kommen und ich denke man sieht, dass ich langsam wieder in die Spur zurückfinde", betont der 22-Jährige.

Über den Trainerwechsel beim LASK sagt der Innenverteidiger: „Für mich persönlich war es natürlich super, weil ich das Vertrauen wieder gespürt habe und ich die Spiele wieder bekommen habe, weil es für mich keine einfache Phase war. In den letzten Spielen davor habe ich vielleicht auch zu Recht nicht von Beginn an gespielt, weil ich noch nicht bei hundert Prozent war und meine Fehler gemacht habe. Umso wichtiger war das Tor in Helsinki für mich persönlich."

Auf die Frage, was Andreas Wieland bis jetzt ändern konnte, meinte Maresic: „Viel hat man nicht ändern können, aber ich denke, dass man auch nicht viel ändern hat müssen. Es haben einfach bei allen Dingen ein paar Prozent gefehlt. Wir arbeiten aber darauf hin, dass wir überall bei hundert Prozent sind und dann sind wir eine richtig gute Mannschaft.“

Mit dem befreienden 3:1-Heimsieg gegen die Admira sei von der Mannschaft "eine richtige Last abgefallen. Es war wirklich sehr, sehr wichtig für uns", so Maresic, der den kommenden Gegner in der Conference League, Maccabi Tel-Aviv wie folgt einschätzt: „Ich glaube, dass sie eine spielerisch sehr starke Mannschaft sind. Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber wenn wir unsere Qualität am Platz bringen, dann tut sich sowieso jeder Gegner schwer gegen uns. Wir wollen aber auf jeden Fall gewinnen und hoffen auf drei Punkte."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal