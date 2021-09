Beim nächsten Bundesliga-Spiel hätte Andreas Heraf aufgrund einer Sperre ohnehin nicht auf der Ersatzbank der SV Ried Platz nehmen dürfen, doch nun wird der gebürtige Wiener auch noch von einer Krankheit ausgebremst. Aufgrund von Problemen mit den Stimmbändern wird SVR-Cheftrainer Andreas Heraf einige Wochen ausfallen. Seine Aufgaben übernimmt in dieser Zeit Co-Trainer Christian Heinle.

„Die Probleme mit den Stimmbändern schleppe ich mittlerweile seit einigen Wochen mit mir herum, ohne dass sich eine Besserung eingestellt hat. Leider hat sich jetzt zusätzlich noch der Kehlkopf entzündet und eine Zyste im Hals, die vor zwei Wochen punktiert wurde, hat sich wieder gefüllt. Um die Stimmbänder bestmöglich zu schonen, haben mir die Ärzte ein striktes Sprechverbot verordnet. Auch wenn mir das sehr schwerfallen wird, werde ich mich konsequent an die Anweisungen der Ärzte halten, um so schnell wie möglich wieder mit meinen Trainerkollegen und meiner Mannschaft auf dem Platz stehen zu können“, wird Andreas Heraf in einer Aussendung der SV Ried zitiert.

„Das Wichtigste ist jetzt, dass Andreas Heraf gut regenerieren kann, um wieder topfit zurückzukommen. Wir werden so weiterarbeiten wie bisher und die nächsten Wochen bestmöglich gestalten, damit er dann wieder sorglos einsteigen kann“, betont SVR-Co-Trainer Christian Heinle.

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL