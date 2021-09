Am Donnerstag gastiert der SK Rapid Wien in der Hauptstadt des Mutterlandes des Fußballs und kreuzt im 60.000 Zuschauer fassenden London Stadium die Klingen mit West Ham United. Der Rapid-Tross reiste am heutigen Mittwoch via Charter in die britische Hauptstadt, wo die Partie um 21 Uhr angepfiffen wird.

„West Ham ist sicher der absolute Favorit in unserer Gruppe"

Die „Hammers“, 1965 Gewinner des Europapokals der Pokalsieger, starteten Mitte September mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Dinamo Zagreb perfekt in ihre Premierensaison in der UEL-Gruppenphase (2015 und 2016 scheiterten sie jeweils in der Qualifikation) und mussten in ihren bisher absolvierten acht Pflichtspielen erst eine Niederlage hinnehmen. In der fünften Runde der Premier League verloren sie 1:2 gegen Manchester United und vergaben dabei in der Nachspielzeit einen Elfmeter. In der Tabelle liegen die „Irons“ nach sechs Runden mit elf Punkten nur drei Zähler hinter dem Führenden Liverpool FC.

Die Rollenverteilung vor dem Match scheint somit eindeutig, wie auch Didi Kühbauer im Vorfeld bestätigt: „West Ham ist sicher der absolute Favorit in unserer Gruppe. Die Vorzeichen sind klar, aber trotzdem fliegen wir nach London, um etwas mitzunehmen. Um das zu realisieren, müssen wir aber auf einem sehr hohen Niveau spielen und von Anfang an schauen, dass der Gegner nicht in den Spielfluss reinkommt. Es erwartet uns auf alle Fälle ein sehr intensives Spiel, wie dies gegen alle englischen Mannschaften wäre. West Ham verfügt über eine sehr große Qualität und hat auch in der Vorsaison in der Premier League hervorragende Leistungen geliefert. Über den Unterschied in den finanziellen Möglichkeiten brauchen wir ohnehin nicht zu sprechen, in England scheint das Geld im Fußball ja nach wie vor abgeschafft zu sein", sagt der 50-jährige Burgenländer.

Personell könnte der Burgenländer vielleicht wieder auf die beim letzten Spiel ausgefallenen Stammspieler Maximilian Hofmann und Ercan Kara setzen. „Die beiden sind höchstwahrscheinlich wieder fit, haben aber in den letzten Tagen nicht trainiert. Das werden wir uns noch genau anschauen, gerade gegen einen Gegner wie West Ham brauchen wir voll fitte Spieler am Platz“, so Kühbauer. Vor dem Abflug bestätigte der Rapid-Coach, dass Torhüter Richard Strebinger weiter passen muss. „Er wird mit größter Wahrscheinlichkeit erst nach der Länderspielpause wieder zum Einsatz kommen."

Über 1.000 Rapid-Fans in London dabei

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie durften bekanntlich keine Auswärtsfans in die Stadien. Das hat sich mit September geändert und somit wird Grün-Weiß am Donnerstag auch im London Stadium sehr präsent sein. Über 1.000 Rapid-Anhängerhaben sich Tickets gesichert. Kühbauer dazu: „Trotz unserer derzeit schwierigen Situation in der Liga unterstützen uns die Fans super und möchte ich ihnen ein riesiges Lob aussprechen. Mit Fans ist es immer weit schöner zu spielen und umso mehr freue ich mich, dass so viele am Donnerstag dabei sein werden. Wir werden alles daransetzen, um ihnen ein gutes Spiel zu bieten“, so der Rapid-Cheftrainer.

Foto: GEPA/Wien Energie