Der SK Sturm Graz bekommt es heute Abend am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League mit dem nächsten Hammer-Gegner zu tun, wenn PSV Eindhoven in Graz-Liebenau gastiert. Rund 15.000 Fans werden diesem Kracher im Stadion beiwohnen. Sturm-Publikumsliebling Jakob Jantscher baut auf den Faktor Fans. "Der kann sicherlich einen Einfluss haben."

Nichtsdestotrotz geht der 24-fache holländische Meister als ganz klarer Favorit ins Spiel gegen die Blackys. "Wir werden gefordert sein, in allen Phasen des Spiels ans Limit zu gehen", weiß Sturm-Coach Christian Ilzer.

Die Niederländer holten am ersten Spieltag ein 2:2-Remis gegen Real Sociedad, Sturm verlor gegen AS Monaco 0:1. „Dass wir Monaco, PSV und Real Sociedad an die Wand spielen, wird es nicht geben", hielt Ilzer am Mittwoch fest. Doch "sollte sich etwas anbieten, müssen wir die Chance ergreifen und zuschlagen", so der Steirer.

