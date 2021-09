Zwei Wochen nach dem perfekten Start in die Gruppenphase mit dem Sieg gegen HJK Helsinki steht für den LASK am zweiten Spieltag der UEFA Europa Conference League ein Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv auf dem Programm. Die Linzer konnten zuletzt einen extrem wichtigen Erfolg in der Bundesliga einfahren (3:1 gegen die Admira). Diesen Schwung wollen die Oberösterreicher gegen Maccabi Tel Aviv mitnehmen.

LASK trifft auf 24-fachen israelischen Meister

Vor allem die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen die Admira gibt den Linzern Zuversicht: „Wenn jeder für jeden kämpft und man die Verunsicherung, die zu sehen war, beiseiteschiebt, dann können wir unsere Qualität auf den Platz bringen", betonte Wieland. Es sei der Anspruch des LASK dies über 90 Minuten zu zeigen.

Mit Maccabi Tel Aviv wartet aber ein weitaus schwierigerer Gegner als am vergangenen Sonntag in der Bundesliga. Der 24-fache israelische Meister konnte am ersten Spieltag einen klaren 4:1-Sieg gegen Alashkert feiern und kommt als Tabellenführer nach Klagenfurt, wo die Linzer ihre internationalen Partien austragen: „Wenn man sich Maccabi anschaut, dann ist das schon ein Verein mit großer Qualität, mit viel Erfahrung im Europacup", betont der LASK-Coach.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

LASK 2.10 | Unentschieden 3.40 | Maccabi Tel Aviv 3.20

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.