Zwei Wochen nach der knappen 0:1-Niederlage gegen AS Monaco wartet auf den SK Sturm Graz in der Gruppenphase der Europa League gleich der nächste Hammer-Gegner, wenn die Steirer daheim auf PSV Eindhoven treffen. Rund 15.000 Fans werden das Stadion in Graz-Liebenau in einen Hexenkessel verwandeln.

Ilzer: "Sollte sich etwas anbieten, müssen wir die Chance ergreifen und zuschlagen"

„Der Faktor Fans kann sicherlich einen Einfluss haben. Gegen PSV wird die Hütte brennen. Da kann man schon noch einmal ein paar Prozent herausholen“, fiebert Jakob Jantscher dem Heimspiel gegen die Niederländer entgegen. Auch der Gästesektor wird ausverkauft sein.

Aktuell liegt PSV vier Punkte hinter dem erste Platz in der Eredivisie. Zuletzt kassierte Eindhoven eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Willem II. Dennoch weiß Christian Ilzer um die Klasse der Niederländer: "Wir werden gefordert sein, in allen Phasen des Spiels ans Limit zu gehen", so der Sturm-Trainer.

„Uns erwartet eine sehr pressingorientierte Mannschaft. Gerade in der Offensive hat Eindhoven extreme Stärken und Spieler, die technisch sehr beschlagen und schnell sind“, sagt Jantscher, der am vergangenen Sonntag gegen Rapid mit Magenkrämpfen vom Platz musste. Gegen PSV wird der 32-Jährige aber wieder einsatzfähig sein.

„Dass wir Monaco, PSV und Real Sociedad an die Wand spielen, wird es nicht geben", betonte Ilzer am Mittwoch, doch "sollte sich etwas anbieten, müssen wir die Chance ergreifen und zuschlagen", tönt der Steirer. Das bevorstehende Heimspiel gegen Eindhoven bezeichnet Ilzer als “absolutes Highlight-Spiel", bei dem es einer "Mega-Leistung" bedürfe. „Auch wenn wir in der Gruppe immer krasser Außenseiter sind, müssen wir in jedes Spiel gehen, dass wir uns zutrauen, zu punkten", so Ilzer.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller