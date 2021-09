Wenn der FC Red Bull Salzburg ein Champions-League-Spiel absolviert, dann gibt es einen Elfmeter. Nach dem Strafstoß-Spektakel in Sevilla vor zwei Wochen (vier Elfer in einer Halbzeit) gab es auch im zweiten Gruppenspiel der Bullen gegen OSC Lille einen Strafstoß in der ersten Hälfte. Karim Adeyemi, der bereits alle drei Elfer für die Bullen in Spanien herausgeholt hatte, wurde auch diesmal im Strafraum gefoult.

Was war passiert: Wir schreiben die 30. Minute in der Red Bull Arena. Botman grätscht, trifft den Ball und Adeyemi. Der Deutsche fällt, Referee Halil Unmut Meler zeigt auf den Punkt. Der VAR schaltete sich ein und gab nach dem minutenlagen Check, inklusive On-Field-Review von Referee Meler den Elfmeter. Danach sorgten die Spieler des amtierenden französischen Meisters mit wütenden Protesten dafür, dass sich die Ausführung des Penaltys weiter verzögerte.

Fünf Minuten nach dem Foul durfte Karim Adeyemi dann endlich antreten. Der Deutsche schoss die Kugel hoch ins linke Eck, Lille-Keeper Grbic war zwar dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Zlatko Junuzovic, der bei Sky Sport Austria als Co-Kommentator fungiert, ärgerte sich über die lange Dauer des VAR-Checks. Eine Elfmeter-Farce darf also in keinem Champions-League-Spiel der Bullen fehlen.

Kurz nach dem Seitenwechsel verwandelte Adeyemi gleich noch einen Strafstoß.

Karim Adeyemi sigue muy picante en esta Champions. Cuarto penal que le cometen en dos partidos: Esta vez fue él mismo quien lo cambió por gol. pic.twitter.com/I0M75g55SS — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) September 29, 2021

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images