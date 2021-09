Vor dem heutigen Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und PSV Eindhoven ist es in der steirischen Landeshauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge seien etwa 50 Niederländer und 50 Steirer am Mittwochabend in einem Pub am Färberplatz aneinandergeraten.

Bei der Rauferei seien das Mobiliar sowie Glasscheiben des Lokals zerstört worden. Vier Personen (drei Niederländer, ein Steirer) wurden festgenommen, teils weil sich die Männer gegen die einschreitenden Polizisten gewehrt haben, bestätigt die Polizei am Donnerstag. Zudem habe es mehrere Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen gegeben.

Die Szenen im Video

