Zu unschönen Szenen kam es im Laufe der ersten Halbzeit des Europa-League-Spiels zwischen West Ham United und Rapid Wien. Unmittelbar nach dem ersten Treffer des Spiels durch Declan Rice eskalierte die Situation zwischen den Fanlagern. Die Gästefans aus Wien drängten aus ihrem Block in Richtung Heimfans. Eine große Anzahl an Ordnern konnte die Situation entschärfen.

Bereits zuvor hatte es laufend Provokationen gegeben. Knapp 20 Gästefans seien von der Tribüne gesprungen, berichtet die Kronen Zeitung. Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek äußerte sich in der Pause auf ServusTV zu den Vorfällen: „Ich hab gar nichts mitbekommen, außer dass ein Tumult war. Aber zum Glück war alles wieder schnell ruhig. Das wünscht sich natürlich niemand bei so einem tollen Spiel, aber wichtig ist, dass wieder alles schnell unter Kontrolle und friedlich war.“

The West Ham fans and Rapid Vienna fans getting heated after West Ham scored 👀 pic.twitter.com/V7IMPe3iUt