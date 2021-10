Der FK Austria Wien gastiert am Samstag in der 10. Bundesliga-Runde beim WAC. Die Veilchen konnten sich nach einem holprigen Start deutlich steigern und verbesserten sich bereits auf den fünften Tabellenplatz. Zuletzt gelang der Austria ein spekakulärer 4:3-Erfolg in Hartberg. Der WAC wiederum ist seit drei Ligapartien sieglos.

Manfred Schmid: „Wir haben unserer Austria ein neues Gesicht verpasst"

„Wir haben unserer Austria ein neues Gesicht verpasst: jung mit toller Mentalität und Charakter. Wir haben ein Team geformt, mit dem sich unsere Fans identifizieren können", sagt Austria-Trainer Manfred Schmid, der in Hartberg mit Matthias Braunöder (defensives Mittelfeld) und Esad Bejic (Innenverteidiger) erneut zwei Eigenbauspieler mit ihren Startelfdebüts belohnte.

„Es freut uns, dass wir in Hartberg unsere Torchancen konsequent genutzt haben - daran haben wir die ganze Woche im Training gearbeitet. In Wolfsberg dürfen wir defensiv nicht so viel zulassen, sonst wird es schwierig, dort zu gewinnen. Der WAC hat viel Qualität in der Offensive", so Schmid weiter.

WAC-Coach Robin Dutt erwartet ein offenes Spiel: "Es erwartet uns wie so oft in dieser Liga ein sehr ausgeglichenes Spiel. Austria Wien hat sich in den letzten Wochen sehr gut entwickelt."

