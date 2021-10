Klagenfurt-Coach Peter Pacult musste sich trotz zahlreicher Torchancen seiner Mannschaft gegen die SV Ried mit einem Punkt begnügen. Die Kärntner kamen nach einer schwachen Leistung in der ersten Halbzeit stark aus der Kabine, stellten auf 1:1 und brachten die Innviertler in weiterer Folge an den Rand einer Niederlage.

"Ich frage mich, wo er dieses Oldschool her hat"

Sky-Moderator Jörg Künne, der heute gemeinsam mit Experte Walter Kogler die Partien analysiert hat, hatte bezugnehmend zum Auftritt der Klagenfurter in der ersten Hälfte den Begriff 'Oldschool' verwendet. Davon wollte Pacult nichts wissen und konterte: "Ich weiß nicht, was der Herr Künne damit meint. Vielleicht hat er die zweite Halbzeit nicht gesehen. In der zweiten Halbzeit war es ein sehr moderner Fußball", so der gebürtige Wiener gegenüber Sky. "Ich frage mich, wo er dieses Oldschool her hat", fuhr Pacult fort.

Wenngleich Pacult mit der Leistung in der ersten Halbzeit "nicht zufrieden" war. Ried habe der frühe Führungstreffer "in die Karten gespielt", so Pacult. Seine Mannschaft habe dann "lange gebraucht, um Lösungen zu finden."

In der Halbzeit hat der Wiener dann einiges angesprochen, sodass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat. Schlussendlich hat Sahin-Radlinger den Rieder einen Punkt gesichert.

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL