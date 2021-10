Manfred Fischer ärgert sich über Austria-Pleite gegen WAC: "Heute hat definitiv das falsche Team gewonnen"

Manfred Fischer war nach der knappen 0:1-Niederlage der Austria gegen den WAC angefressen. Der 26-jährige Steirer trauerte einem Punkt bzw. sogar einem Sieg nach. "Heute hat definitiv das falsche Team gewonnen. Wir haben den WAC in der zweiten Halbzeit komplett gegen die Wand gespielt. Die sind nur noch hinten drin gestanden und nicht mehr rausgekommen", betonte Fischer im Interview mit Sky.

Tai Baribo hatte die Kärntner kurz vor dem Pausenpfiff nach einer Flanke von Jasic in Führung gebracht und damit auch für den spielentscheidenden Treffer gesorgt. "Da haben wir schlecht verteidigt", gestand Fischer, der seinen Mitspielern aber keinen Vorwurf machen wollte: "Wir haben alles reingehaut und bis zum Schluss alles probiert", betonte der 26-Jährige.

Nunmehr liegt die Austria auf Rang sieben. In der Länderspielpause müsse man "an vielen Dingen" arbeiten, so Fischer weiter. "Wir sind eine junge Mannschaft, müssen uns entwickeln. Und das geht einfach nicht so schnell. Das war heute definitiv ein Rückschlag, aber wir brauchen einfach Zeit", sagte der gebürtige Steirer abschließend.