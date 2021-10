Der SK Rapid Wien steht im heutigen Kellerduell in der Bundesliga gegen die WSG Tirol enorm unter Druck. Sollte auch die Heimpartie gegen Wattens verloren gehen, würden die Hütteldorfer als Tabellenletzter in die Länderspielpause gehen. Die Grün-Weißen warten seit vier Ligaspielen auf einen vollen Erfolg. Die jüngsten drei Partien in der heimischen Meisterschaft gingen allesamt verloren.

Kühbauer: "Wir müssen erzwingen, dass das Glückspendel auch mal wieder auf unsere Seite schlägt"

Didi Kühbauer konnte trotz der jüngsten Niederlage gegen West Ham (0:2) Positives mitnehmen: "Wir haben bei West Ham ein gutes Match geliefert, haben uns aber nicht belohnt. Am Sonntag müssen wir ebenso ein gutes Spiel liefern, uns aber auch belohnen, das streben wir an. Wir betreiben einen großen Aufwand und haben die letzten beiden Partien auch gut performt, trotz der Niederlagen", sagt Didi Kühbauer vor seinem 100. Bundesliga-Spiel als Rapid-Coach.

"Wir müssen weiter harte Arbeit liefern, natürlich auch treffen und erzwingen, dass das Glückspendel auch mal wieder auf unsere Seite schlägt. Meine Jungs wissen, dass wir am Sonntag eine gute Partie benötigen und sie werden diese auch absolvieren", ist der Burgenländer überzeugt.

Die Tiroler wiederum konnten am vergangenen Samstag erstmals in dieser Saison voll punkten. Thomas Silberberger meint vor dem Spiel gegen die Wiener: „Ich erwarte mir ein hochintensives Match. Das hat man auch bei den letzten Rapid-Spielen gesehen – vor allem gegen Sturm Graz am Sonntag. Dieses Spiel hätte auch in die andere Richtung gehen können. Uns erwartet erstens eine Mega-Kulisse. Und zweitens eine hochmotivierte SK-Rapid-Mannschaft, die so schnell wie möglich das Publikum abholen will. Es wird eine extreme Intensität drin sein, eine extreme Stimmung. Ich habe meine Mannschaft davor gewarnt, dass da einiges auf uns zukommt. Die Tabellensituation spielt keine Rolle. Wir wissen, dass wir nach Wien-Hütteldorf fahren – zu Rapid Wien, das in den letzten beiden Saisonen jeweils Vizemeister war und immer noch eine Topmannschaft hat", so der WSG-Coach.

