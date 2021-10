Drei Tage nach der 1:4-Pleite gegen PSV Eindhoven in der Europa League gastiert der SK Sturm Graz in der 10. Bundesliga-Runde beim TSV Hartberg. Die Blackys rangieren nach neun Runden mit 20 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und haben seit der 1. Runde nicht mehr verloren. Hartberg liegt vor dem heutigen Steirer-Derby auf Rang zehn.

Hartberg möchte gegen Sturm drei Punkte einfahren

„Endlich ist es soweit! Am Sonntag geht´s gegen Sturm Graz im Steirerderby. Sturm ist aktuell sehr gut drauf, hat in der Liga die letzten drei Spiele gewonnen und steht verdient am zweiten Platz. Wir haben zuletzt gegen die Austria knapp verloren, haben aber sehr viel Leidenschaft und Moral gezeigt, haben nie aufgegeben, doch leider haben wir zu viele Fehler gemacht. Diese Fehler gilt es auszumerzen. Am Sonntag haben wir das gleiche Ziel, wir möchten drei Punkte einfahren. Da kommt es auf Kleinigkeiten drauf an. Wenn uns das gelingt, dass wir das besser machen als in der letzten Woche, dann steht nichts im Wege, dass wir endlich auch zuhause einen Dreier einfahren. Ich freue mich auf Sonntag, die Mannschaft brennt auf das Spiel. Wir werden vor einer tollen Kulisse spielen, das gibt natürlich zusätzliche Motivation", sagt Hartberg-Coach Kurt Russ.

Linksverteidiger Christian Klem merkt an: „Spiele gegen den SK Sturm sind für uns als TSV Hartberg immer etwas Besonderes. Wir wissen, dass Sturm derzeit einen sehr guten Lauf hat, vor allem in der Liga. Unser Ziel ist es natürlich, diese Serie zu unterbrechen. Leider haben die Resultate in den bisherigen Heimspielen noch nicht so gepasst. Wir wissen aber, dass wir einige Male – auch zuletzt gegen die Austria – sehr knapp dran waren. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung, auf ein volles Stadion, dann sind wir uns sicher, dass wir auch gegen Sturm was mitnehmen können.“

Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer sagt vor dem Steirer-Derby: "Es ist nicht die Zeit um uns auszuruhen. Am Sonntag wartet schon das nächste schwierige Spiel und wir wollen unseren Lauf in der Liga fortsetzen. Der Auswärtssektor wird wieder beben und wir wollen diese Energie aufsaugen und auf den Rasen übertragen."

Sturm-Kapitän Stefan Hierländer betont: "Der Spielrythmus gefällt mir, wir haben zwar viele Spiele in den Beinen, aber das ist für uns nie eine Ausrede. Hartberg ist ein schwieriger Gegner und wir werden uns sehr genau vorbereiten und wollen das Spiel gewinnen."

