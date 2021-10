Zum Abschluss der 10. Bundesliga-Runde gastiert der LASK bei Tabellenführer Red Bull Salzburg. Vor dem heutigen Duell liegen die Bullen bereits 17 Punkte vor den Oberösterreichern, die in der Liga zuletzt einen 3:1-Heimsieg gegen die Admira bejubelten. Der Serienmeister ist in der laufenden Meisterschaft makellos, hat noch keinen Punkt abgegeben.

LASK-Coach Wieland: " Wir haben am Sonntag nichts zu verlieren"

„Es erwartet uns ein Gegner, der wieder mit einem größeren Selbstvertrauen daherkommt. Nach dem Trainerwechsel zeigt die Formkurve nach oben und die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. Sie sind sportlich deutlich besser drauf, bringen generell viel Qualität mit. Deswegen müssen wir wieder Gas geben und an unsere Leistungen von zuletzt anknüpfen", warnt Salzburg-Coach Matthias Jaissle.

„Die Tendenz, dass unsere Spieler dadurch vielleicht abheben, ist nicht abzusehen. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt zu viel von gesundem Selbstvertrauen haben kann. Ich möchte die herrschende Euphorie überhaupt nicht bremsen und hoffe vielmehr, dass wir diesen Rückenwind auch für Sonntag mitnehmen", stellt Jaissle klar.

LASK-Coach Andreas Wieland sieht sein Team ganz klar in der Außenseiterrolle: „Die Rollenverteilung ist ganz klar: Salzburg hat bisher nur beim Unentschieden gegen Sevilla Punkte liegen lassen, ansonsten alles gewonnen. Wir haben am Sonntag nichts zu verlieren. Für uns ist es eine extrem spannende Herausforderung, bei der wir weiter an unserem Spiel feilen können. Ein letztes Mal vor der Länderspielpause wollen wir noch mal alles raushauen.“

