Das heutige Bundesliga-Heimspiel gegen die WSG Tirol ist für den SK Rapid Wien von immenser Bedeutung. Die Hütteldorfer liegen vor dem Duell punktgleich mit den Tirolern auf Platz elf. Großartiger Support von den Rängen wird heute allerdings ausbleiben, nachdem sich die aktive Fanszene der Hütteldorfer dazu entschieden hat, den Support zu verweigern.

Hintergrund ist die seit 1. Oktober geltende neue 2G-Regelung in Wien, die besagt, dass bei Großveranstaltungen ab 500 Personen nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt haben.

"Auf nationaler Ebene ist für uns außerdem klar: Sollten abgesehen von der 3-G-Regel in Zukunft weitere Einschränkungen gelten, werden die Gruppen des Block West dem Stadion neuerlich fernbleiben", hieß es in einem Statement der Fanszene im Juni dieses Jahres.

Rapid-Coach Didi Kühbauer wurde vor dem Spiel von Sky Sport Austria auf den Fan-Streik angesprochen und meinte: „Es ist natürlich schade, dass sich die Fanszene dazu entschieden hat. In ganz Europa sind die Stadien derzeit voll, nur in Wien brauchen wir halt diese Auflagen. Gute Stimmung wäre in unserer Situation sicher ein Vorteil", so der gebürtige Burgenländer.

von Ligaportal, Foto: zVg