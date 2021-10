Red Bull Salzburg marschiert in der Bundesliga unaufhaltsam vorne weg, hat am Sonntag mit dem zehnten Sieg in Folge gar den eigenen Startrekord aus der Saison 2018/19 eingestellt. "Ich bin extrem glücklich über diesen Block, der gespielt wurde. Zehn Siege sind eine gute Geschichte, aber auch hart erarbeitet", hielt Salzburg-Coach Matthias Jaissle nach dem 3:1-Heimsieg gegen den LASKfest.

"Ich denke, wir hätten auch schon mit 3:0 oder 4:0 in die Pause gehen können"

Die Länderspielpause kommt den Bullen schon fast ungelegen: "In die Länderspielpause gehen wir mit einem lachenden und weinenden Auge, denn wir hätten die Serie gerne fortgesetzt", schmunzelte Jaissle.

Das Spiel gegen den LASK sei "sehr intensiv" gewesen. "Es ging extrem viel über zweite Bälle, da waren wir extrem fleißig, extrem online. Dann gab es viele Umschaltsituationen, viele Großchancen. Von dem her war es auch ein verdienter Sieg", hielt der Deutsche fest. Das sah auch Torschütze Max Wöber so: "Man hat gesehen, dass wir von der ersten Minute wieder extrem giftig waren, extrem intensiv gespielt haben, die zweiten Bälle gewonnen haben – und dann einfach schnörkellos in die Tiefe gespielt haben. Ich denke, wir hätten auch schon mit 3:0 oder 4:0 in die Pause gehen können. Ich glaube, das Ergebnis hätte auch wesentlich deutlicher ausfallen können", so Wöber.

Dass die Bullen den eigenen Rekord aus der Saison 18/19 eingestellt haben, will der Cheftrainer nicht überbewerten: "Rekorde nach zehn Spieltagen sind nicht wirklich aussagekräftig. Wir sind auf dem richtigen Weg, das zeigt die Statistik. Den Titel gibt es halt erst am Ende der Saison", betonte Jaissle.

Weitere Statements von Matthias Jaissle von der Pressekonferenz nach dem Spiel sehen Sie im nachfolgenden Video. Ligaportal-Reporter Herbert Pumann hat diese eingefangen.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images