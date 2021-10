Nur zehn Punkte nach zehn Spieltagen: Der LASK wird mit dem Start in die neue Saison nicht zufrieden sein und hinkt den eigenen, gestiegenen Ansprüchen deutlich hinterher. Am heutigen Sonntag zeigten die Linzer auswärts gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg zwar einen couragierten Auftritt, zu holen gab es gegen den Serienmeister aber nichts.

"Ich halte nichts davon, dass man sich hinten reinstellt"

"Wir haben gegen einen sehr, sehr guten Gegner, der zurecht an der Tabellenspitze steht, 3:1 verloren. Ich denke, dass wir einen absolut couragierten Auftritt hingelegt haben. Meine Mannschaft ist gut gestartet - mit zwei Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben", erklärte Andreas Wieland nach dem Spiel. "Wir hatten mit der Geschwindigkeit des Gegners Probleme. Das Umschaltspiel von uns ist nicht wie gewünscht verlaufen. Die Qualität von Salzburg ist nun einmal sehr hoch. Wir wollten sie früh stören. Dass man dann Räume hergibt, ist relativ logisch. Aber ich halte nichts davon, dass man sich hinten reinstellt", schilderte der LASK-Trainer seinen Ansatz.

Marko Raguz, der heute in der 60. Minute für Alexander Schmidt eingewechselt wurde, sah es ähnlich: "Wir waren nicht schlecht in der Partie, aber Salzburg hat am Ende verdient gewonnen", so der Stürmer, der nach einer langen Leidenszeit nach seinem Kreuzbandriss immer näher an seine maximale Leistungsgrenze kommt: "Die letzten zwei Spiele waren sehr gut für mich. Ich denke, dass ich nach der Länderspielpause sehr weit sein werde und mich für die Startelf empfehlen werde", sagte Raguz auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann.

Neo-Coach Andreas Wieland hat nun sechs Spiele als Cheftrainer des LASK hinter sich gebracht. Drei Mal konnte er einen Sieg bejubeln, zwei Mal gab es ein Unentschieden. Heute setzte es die Niederlage gegen Salzburg. Seine Bilanz fällt "durchschnittlich" aus. "Wir haben versucht, Stabilität und ein intensiveres Spiel gegen den Ball reinzubringen. Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Gott sei Dank kommt die Länderspielpause. Da können wir dann an Dingen feilen und arbeiten, um gestärkt aus der Länderspielpause zu kommen", stellte Wieland klar.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal