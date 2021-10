Sturm-Trainer Christian Ilzer war nach der 2:3-Niederlage im Steirer-Derby gegen den TSV Hartberg richtig bedient. Der 43-Jährige sprach von einer "extrem ärgerlichen" Niederlage. "Mentale Frische war das große Thema. Hinten in der Defensive, wenn man sich das zweite Gegentor anschaut und wenn man sich in der Offensive anschaut, wie wir hundertprozentige Chancen verklopfen...", haderte Ilzer im Sky-Interview.

"Das müssen wir knallhart analysieren"

"Wie wir im Mittelfeld in den Duellen überhaupt nicht dagegenhalten, von dem her hat sich Hartberg, vor allem wegen der Leistung in der ersten Halbzeit, den Sieg absolut verdient", gab der Sturm-Trainer zu.

"Es war extrem unnötig. Ich lasse auch keinen Donnerstag als Ausrede zu. Da brauchen wir einen besseren Zugang zu dem Spiel. Da muss man wissen, was uns da erwartet. Da muss man ganz anders auftreten, vor allem was Präsenz betrifft. Da war viel zu wenig. In der Pause hätte ich jeden Einzelnen austauschen können. Ich habe dann vier gewählt, aber im Prinzip hätte ich alle austauschen können", ließ Ilzer nach der zweiten Liganiederlage in dieser Saison aufhorchen.

„Diese Intensität, mit der wir sonst spielen, haben wir heute gar nicht bringen können. Es war klassisch das zweite Gegentor. Beim ersten musst du zum Block kommen, da schießt er viel zu frei und wir reagieren viel zu langsam. Aber genauso, wie wir die Themen hinten haben, haben wir sie auch vorne. Da gab es eine hundertprozentige Torchance, die muss man machen. Genauso wie beim 2:1 eine hundertprozentige vom Yeboah. Da muss man am Punkt sein, da muss man da sein. Das müssen wir knallhart analysieren. Das müssen wir jetzt auch nicht beschönigen, so einen Auftritt, wie in der ersten Halbzeit gibt es nicht. Zweite Halbzeit war o.k., das war ein anderes Gesicht", stellte Ilzer klar.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller