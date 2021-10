Ligaportal Fußball-News können aktuell nicht über Facebook verbreitet werden, da das größte Social Network offenbar seit 17:30 weltweit nicht mehr funktioniert. Davon betroffen sind auch WhatsApp und Instragram, wie zahlreiche Twitter-User berichten. Der Ausfall scheint gewaltig zu sein. Österreichs größtes Fußballportal www.ligaportal.at hält euch selbstverständlich über die Website und über die Ligaportal-App topaktuell auf dem Laufenden.

Bild von cloudlynx auf Pixabay

Das gibt es nicht alle Tage: Facebook ist nicht erreichbar, Instagram ist offline und auch WhatsApp kann keine Verbindung herstellen. Was all diese Dienste gemein haben, außer dass sie aktuell offline sind? Sie alle gehören Facebook.

Auf der Seite allestoerungen.de meldeten über 100.000 Nutzer Probleme mit Facebook in Deutschland. Über 90.000 Menschen haben das Problem bei Whatsapp, fast 38.000 bei Instagram.

Auf Twitter melden Tausende Nutzer den Ausfall. Das Unternehmen selbst bestätigt dort auf seinem offiziellen Twitter-Account: "Uns ist bekannt, dass einige Nutzer Probleme beim Zugriff auf unsere Apps und Produkte haben. Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder in den Normalzustand zu bringen, und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten", teilt Facebook mit. Zu möglichen Ursachen für den Ausfall äußerte sich der Konzern noch nicht.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.