Trainer sind die wichtigsten Bezugspersonen, wenn es um die Entwicklung der mentalen Fertigkeiten von Fußballern geht. In meinem heutigen Beitrag möchte ich praxisorientierte Möglichkeiten des mentalen Trainings für Trainer und Vereine aufzeigen. Ein Gastbeitrag von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Nach meinem letzten Beitrag „Was ist mentale Stärke im Fußball?“ erreichten mich viele Anfragen von Vereinen und Trainern, wie sie ihre Spieler in der mentalen Entwicklung unterstützen können. Die meisten Trainern haben den Nutzen der mentalen Komponente erkannt, konkret wenden sie es im Trainingsalltag aber meist noch nicht an. Vielfach fehlen das Wissen, die Ausbildung und das Verständnis, um mentale Aspekte ins Training zu integrieren.

Wesentliche Themen bei Fußballern

Da die Palette an mentalen Themen sehr groß ist, möchte ich heute auf zwei wesentliche Bereiche eingehen:

Spieler können die Trainingsleistung im Match nicht umsetzen

In meiner Arbeit mit Fußballer beobachte ich, dass der Umgang mit Drucksituationen Spieler darin hindert, ihr wahres Potential am Platz zu zeigen. Einerseits setzen sich Spieler selbst unter Druck, andererseits spielt die Erwartungshaltung der Trainer eine große Rolle. Trainer, die ihren Spielern nicht nur Ergebnisziele vorgeben, sondern sie auf ihre persönlichen Handlungsziele hinweisen, unterstützen die Spieler sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Auch die Kommunikation und das Wording der Trainer hat einen wesentlichen Einfluss auf die Athleten, um ihr Vertrauen zu bestärken und Druck zu nehmen.

Vielfach ist auch der Erregungsgrad der Spieler vor einem Match zu hoch. Ein sehr effizientes mentales Werkzeug, um die Anspannung in den Griff zu bekommen, sind Atemübungen. Trainer können diese Übungen gezielt vor Spielbeginn mit der gesamten Mannschaft einbauen. Dadurch steigt auch die Konzentration bei der Spielerbesprechung.



In meinen Workshops versuche ich Trainer auf solche Themen zu sensibilisieren und erarbeite mit ihnen und ihren Teams, Routinen, damit alle Akteure mit dem optimalen Erregungsniveau das Spielfeld betreten. Dabei nutzen wir zum Beispiel Atemtechniken, um ihr Erregungsniveau zu regulieren oder Visualisierungsübungen, um ihnen ihre Stärken bewusst zu machen. Ziel meiner Workshops ist es, Trainern mentale Werkzeuge in die Hand zu geben, die sie im Training, sowie vor und im Match mit ihren Sportlern anwenden können.

Das Verhalten von Spielern nach einem Fehler

Ein zentrales Thema bei vielen Spielern ist der Umgang mit Fehlern. Wie läuft das meist ab? Nach mehreren Fehlern hintereinander, fängt der Spieler zu grübeln an, denkt zu lange darüber nach. Das führt zu Unsicherheit und innerer Verkrampfung. Am Ende will der Spieler nur mehr Fehler vermeiden, fordert die Bälle nicht mehr aktiv und er zeigt ein passives Verhalten. Vielfach entsteht so ein Verhalten, weil Trainer und Mitspieler in solchen Situationen den Betroffenen kritisieren und er an die Konsequenzen denkt – ich werde ausgewechselt oder das nächste Mal bin ich nicht mehr in der Stammelf. Der Spieler befindet sich hier in einem Teufelskreis, weil er mehr und mehr verkrampft und seinen Fokus verliert und dadurch noch mehr Fehler begeht. Fußballer, die in einem mentalen Coaching gelernt haben, solche Situationen mittels förderlicher innerer Gespräche zu lösen, sind klar im Vorteil.

Aber auch Trainer können hier unterstützend einwirken, indem sie im Team eine Fehlerkultur implementieren, wo Fehler erlaubt sind und statt Kritik, eine Stimmung der Aufmunterung und Hilfsbereitschaft herrscht. Das führt auch bei Mitspielern zu einem anderen Verhalten und nimmt von Spielern enorm Druck.

Hier liegt es an den Trainern, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und zu verändern. Ich habe schon mehrmals erlebt, wie sich allein durch die Zusammenarbeit mit dem Trainer, die Mannschaftsleistung verbessert hat.

Die mentale Arbeit im Fußball beruht im idealen Fall auf drei Säulen, Begleitung und Betreuung des Teams, der einzelnen Spieler und der Trainer. Ich verstehe, dass vor allem Verein abwärts der Bundesliga nicht die Ressourcen haben, diese optimale Variante umzusetzen. Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich jedoch bestätigen, jede Form der mentalen Arbeit bringt einem Verein nachhaltig weiter.

