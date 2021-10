Der FC Flyeralarm Admira hat den mit Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sebastian Bauer verlängert. Der 28-jährige Verteidiger unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis 2024. Das gibt der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga am Donnerstag bekannt.

Sebastian Bauer wechselte im Sommer 2018 zu den Südstädtern und hat sich mittlerweile zum absoluten Stammspieler etabliert. Insgesamt absolvierte der Innenverteidiger 79 Spiele für die Panther, dabei erzielte er ein Tor und ein Assist.

„Basti Bauer ist sicherlich einer der auffälligsten Spieler in dieser Saison. Er hat von Anfang an Leistung gebracht und die Abwehr stabilisiert. Wir sind mit ihm zufrieden, er ist zufrieden und glücklich. Daher lag es auf der Hand, dass beide Seiten eine Vertragsverlängerung angestrebt haben. Das ist jetzt gelungen. Ich freue mich, dass wir noch längere Zeit auf Basti zurückgreifen können. Hoffentlich macht er noch weitere Schritte in seiner Entwicklung“, wird Sportdirektor Marcel Ketelaer in einer Aussendung der Admira zitiert.

