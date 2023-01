Gleich zu Jahresbeginn und 24 Tage vor der ersten Pflichtpartie (Freitag, 3. Februar, ÖFB-Cup-Viertelfinale beim FC Red Bull Salzburg) ereilt den SK Sturm Graz das Verletzungspech, zog sich Kapitän Stefan Hierländer am Dienstag im Training einen Muskelfaserriss in der Wade zu und wird in den ersten Wochen der Vorbereitungsphase auf das Frühjahr ausfallen. Wenige Wochen vor seinem 32. Wiegenfest wird der gebürtige Villacher dennoch mit ins türkische Trainingslager des aktuell Tabellenzweiten der ADMIRAL Bundesliga fliegen (16. - 27.01., Belek/Antalya).

Kapitän im Flieger in Türkei mit an Bord

Wie weiter verlautete werde Stefan Hierländer umgehend in Graz mit der Genesungs-Therapie beginnen und ins bevorstehende Kurztrainingslager vom 12. - 14. Jänner nach Catez/Slowenien nachreisen.