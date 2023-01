Nachdem der Abwehrchef von Feyenoord Rotterdam, der 30-jährige Linzer und Ex-LASKLER Gernot Trauner, im Dezember eine Meniskusverletzung erlitt und nach seiner Knie-OP längere Zeit ausfallen wird, suchen die niederländischen Eurofighter nach einem adäquaten Ersatz. Laut "1908.nl" ist der aktuelle Tabellenführer der Eredivisie (nach 15 Runden 3 Punkte Vorsprung vor Ajax Amsterdam & PSV Eindhoven) dabei auch - wieder mal (siehe Trauner)... - in Österreich aktiv und an einer Leihe (mit Kaufoption) von Kamil Piatkowski vom FC Red Bull Salzburg dran.

Fliegt Kamil Piatkowski (re.) bald von Salzburg aus in die Niederlande und wird den Ausfall von ÖFB-Teamabwehrspieler Gernot Trauner kompensieren?

Der 22-jährige, 1,91 Meter große Innenverteidiger war im Sommer 2021 zum österreichischen Serienmeister gewechselt, absolvierte für die Roten Bullen seither 20 Pflichtpartien (3 Assists). Davon in dieser Saison jedoch nur vier (drei in der ADMIRAL Bundesliga - alle im Oktober; ein Einsatz im Uniqa-ÖFB-Cup).

Der Pole hat noch Vertrag beim FC Red Bull Salzburg bis Sommer 2026. Kamil Piatkowski spielte 7 Mal für das U21-Nationalteam seines Landes.

Gernot Trauner, 9-maliger ÖFB-Teamabwehrspieler, postet derweil auf Twitter, dass seine OP gut verlaufen ist, es ihm gut gehe und er sich für alle Nachrichten bedankt.

'The surgery went well and I'm doing fine. 👍 Thanks for all your messages! 🙏'



- Gernot Trauner pic.twitter.com/GwdK1v8XKF