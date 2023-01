Der FC Red Bull Salzburg startet mit einem Testspiel-Kracher in das neue Jahr und gastiert ab 18 Uhr beim FC Bayern München (Spielort: FC Bayern Campus). Für den deutschen Rekordmeister, für den die Meisterschaft bereits in acht Tagen gegen die Roten Bullen, jene von RB Leipzig (auswärts), fortgesetzt wird, ist es das einzige Test-Match im Rahmen der Wintervorbereitung. Bei der das Team um ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer erst gestern aus dem Trainingscamp aus Doha zurückgekehrt ist. Nachfolgend die Aufstellungen für das Duell der jeweiligen Serienmeister und Fußball-Flaggschiffe von Deutschland & Österreich. Den Video-Player findest du ganz unten.

Ungleiche Voraussetzungen

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und FC Red Bull Salzburg hält - alle Jahre wieder - mittlerweile Konjunktur. Zunächst noch als Testspiel, dann in jüngster Vergangenheit von 2020 - 2022 gar per Pflichtpartie in der UEFA Champions League. Erst in der Gruppenphase (2020/21) und in der vergangenen Saison im Achtelfinale der Königsklasse.

Der heutige Probe-Galopp der Roten Bullen beim deutschen Rekord- und Serienmeister hat allerdings ungleiche Voraussetzungen. Während der FC Bayern eine Woche vor Fortsetzung der Meisterschaft bereits im finalen Vorbereitungs-Stadium ist, steht der FC Red Bull Salzburg, für den die Meisterschaft erst am Samstag, 11. Februar mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau fortgesetzt wird, gerade erst am Anfang des Winter-Trainingsprogramms.

HIER die STARTELF beider Teams

FC Bayern München (4-2-3-1): Ulreich; Stanisic, Pavard, Upamecano, Davies; Kimmich, Gravenberch; Gnabry, Musiala, Sané; Müller.

Ergänzungsspieler: Schenk (TW), Coman, Wanner, Sabitzer, Blind, Tel, Buchmann, Ibrahimovic, Zvornarek, Kabadayi.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Köhn; Van der Brempt, Pavlovic, Onguéné, Bernardo ; Sucic, Seiwald (K), Kameri, Hofer; Koita, Sesko.

Ergänzungsspieler: Stejskal (TW), Baidoo, Junior Adamu, Kjaergaard, Konate, Solet, Gourna-Douath, Forson, Agyekum, Ibertsberger, Dedic, Okafor, Gevorgyan.

Zum Live-Stream (auf den PLAY-Button klicken)