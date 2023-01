Wie der CASHPOINT SCR Altach, der als Tabellen-10. in der ADMIRAL Bundesliga überwintert, in seiner Presseaussendung am Freitagabend vermeldet, einigten sich die Rheindorfer und Sandi Križman auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Der 33-jährige Kroate spielte im Herbst in den Plänen des Trainerteams um Chefcoch Miroslav Klose keine tragende Rolle mehr. Der Stürmer und frühere U21-Nationalspieler Kroatiens brachte es in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungen auf nur einen Einsatz, und den im Juniors Team (Eliteliga Vorarlberg). Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

Wurde mit seiner Zeit beim SCR Altach seit Sommer 2021 wiederholt zurückgeworfen: Sandi Križman. Erst fiel der kroatische Stürmer in der vergangenen Saison mit einer Muskelverletzung aus, dann plagten ihn Adduktorenbeschwerden, ehe eine Covid-Erkrankung folgte und dann am 19. März 2022 beim 2:1-Sieg der Altacher der Sehnenanriss, von dem sich der mittlerweile 33-Jährige nicht mehr wirklich erholte und zu keinem erfolgreichen BL-Comeback fand.

17 Partien für SCRA mit 1 Tor & 1 Assist

Sandi Križman kam im Sommer 2021 aus Griechenland von PAS Giannina zum SCR Altach und absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 2021/2022 gesamt 17 Partien in der Bundesliga-Mannschaft der Rheindorfer (1 Tor, 1 Vorlage). Nach seiner schweren Verletzung im Spiel gegen die SV Guntamatic Ried fand die Nummer 30 des SCRA leider nicht mehr zu alter Stärke.

#Krizman und der SCRA gehen getrennte Wege ❌



Der Verein einigte sich mit dem 33-jährigen Angreifer heute Nachmittag auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung.



𝑉𝑖𝑒𝑙 𝐸𝑟𝑓𝑜𝑙𝑔 𝑎𝑢𝑓 𝑑𝑒𝑖𝑛𝑒𝑚 𝑤𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑊𝑒𝑔, 𝑆𝑎𝑛𝑑𝑖! 🤝



📰 https://t.co/fSGQJtf8Ap pic.twitter.com/F1eiHF7L71 — SCR Altach (@SCRAltach) January 13, 2023

Foto: GEPA-ADMIRAL