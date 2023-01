Nach zwei ereignisreichen Tagen im Winter-Paradies von Bad Kleinkirchheim mit einer Schneeschuh-Wanderung (Foto), packenden Eishockey-Partien und Ski-Abenteuern sind Trainer-Team um Chefcoach Peter Pacult und BL-Profis der Austria Klagenfurt am Freitagmittag wieder in der Landeshauptstadt eingetroffen. Im Sportpark stand nach der Ankunft ein Training am Programm. Samstag (14 Uhr, Kunstrasen) steigt für den derzeit Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga das erste Testspiel gegen den VST Völkermarkt mit Coach Franz Polanz, ehemals Trainer der Kärntner Violetten.

Fokus neben Kraft- und Ausdauerbereich auf Spielformen & Passübungen

Das Duell mit dem Tabellen-12. der Kärntner Liga soll Aufschluss darüber geben, in welchem körperlichen Zustand sich die Kärntner Violetten nach dem Start ins neue Jahr am 4. Jänner und rund 3 Wochen vor dem Pflichtspiel-Start in 2023, dem Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale beim LASK (Sonntag, 5. Feber, 18 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching) befinden. Bisher wurde vor allem im Kraft- und Ausdauerbereich gearbeitet, Chefcoach Peter Pacult legte den Fokus zudem auf Spielformen sowie Passübungen. Das soll nun im Wettkampf sichtbar werden.

Völkermarkt feierte im Herbst 7 Siege, unter anderem auch gegen die Austria-Amateure (5:3), bei 2 Unentschieden und 8 Niederlagen. Beste Schützen des VST sind Ziga Anzelj mit 8 Treffern sowie Anze Pisek, Raphael Lukas Kulterer und Matthias Maierhofer, die allesamt fünfmal erfolgreich waren.

Wiedersehen mit 2. Liga-Austria-Aufstiegstrainer Franz Polanz

Der "Star" des Landesligisten steht allerdings an der Linie – und weckt Erinnerungen bei den Fans der Violetten: Franz „Frankie“ Polanz. Der 61-Jährige spielte einst für den FC Kärnten in der Bundesliga, engagierte sich nach seiner aktiven Laufbahn in Waidmannsdorf als Trainer und führte den Verein im Sommer 2018 zum Aufstieg in die 2. Liga. Für das Testspiel kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Sein Gegenüber Peter Pacult will den Kick nutzen, um mit seiner Mannschaft in den Wettkampf-Rhythmus zu finden. Verzichten muss der 63-jährige Wiener auf Florian Jaritz, der jedoch am Freitag wieder voll ins Training einsteigen konnte, sowie Nicolas Wimmer (Erkältung) und Alexander Fuchs (Aufbautraining). Das darauffolgende Testspiel im Sportpark Klagenfurt folgt Mittwoch (17 Uhr, Kunstrasen) gegen die WAC Amateure aus der Regionalliga Mitte.

Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Aus dem Nichts baute Nachwuchs-Chef Wolfgang Schellenberg die Akademie auf – und die Entwicklung ist grandios: wir spielen in der laufenden Serie mit allen Mannschaften eine gute Rolle.



Den ganzen Artikel lest ihr jetzt auf unserer Homepage: https://t.co/KbTDQzmgEV#SKA pic.twitter.com/pti8frDNHN — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) January 12, 2023

Fotocredit: Austria Klagenfurt/Sandro Zakany