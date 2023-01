Am heutigen Samstag geht es für den SK Rapid Wien - wie schon im Vorjahr - ab an die türkische Riviera zum Wintertrainingslager. Erstmals seit 8 Jahren bezieht die Mannschaft um Kapitän Christopher Dibon sein Quartier im Hotel Voyage in Belek. Auch damals unter der Leitung von Cheftrainer Zoran Barišić, der sich auf eine Rückkehr an eine bekannte Stätte freut: „Wir gehen alle mit viel Elan in die kommenden Trainingstage und erwarten in der Türkei wie gewohnt beste Bedingungen und auch drei interessante Testspiele, bei denen allerdings das Ergebnis im Gegensatz zu Pflichtspielen nicht im Vordergrund stehen wird.“

Nicolas Kühn & Marko Dijaković reisen nach

Noch nicht im Flieger von „Sun-Express“ nach Antalya dabei sind Nicolas Kühn (Foto) und Marko Dijaković, die nach einer Erkrankung aber in Bälde nachreisen werden. An Bord sind dafür die noch rekonvaleszenten Spieler Maximilian Hofmann, Martin Koscelnik und Dragoljub Savić, die im Gegensatz zum an einer Schambeinentzündung laborierenden Thorsten Schick ihr Reha-Programm in Belek fortsetzen werden.

Mit dabei wird auch ein Spieler sein, der am 124. Vereinsgeburtstag mit seinen jungen Mannschaftskollegen souverän den Titel des U19-Hallenturniers in Sindelfingen holen konnte. Nicolas Bajlicz, der auch zum Spieler des Turniers gewählt wurde, erhält wie schon im Auftakt-Testspiel gegen SR Donaufeld die Chance, sich bei den Profis zu präsentieren.

Der gleichaltrige Enes Tepecik, in Sindelfingen der Kapitän, kam im Test gegen den Regionalligisten auch zum Einsatz, wird aber nach seiner relativ langen Verletzungspause am Ende der Herbstsaison das Vorbereitungsprogramm mit der zweiten Mannschaft, die am 1. Februar ebenfalls in die Türkei ins Trainingslager reist, absolvieren.



Die erste Übungseinheit steht noch am Anreisetag am Abend am Programm, die erwartete Ankunft im Teamhotel ist heute um ca. 15:30 Uhr Ortszeit. Die Rückreise der Grün-Weißen nach Wien folgt dann am Mittwoch, den 25. Jänner 2023.



Folgende Testspiele (alle im Livestream auf Rapid TV, der von Elektro-Shop Köck präsentierten Videoplattform unter tv.skrapid.at, zu sehen) sind geplant:



Montag, 16. Jänner 2023:

SK Rapid – Slask Wroclaw (POL | 1. Liga)

Kaya Palazzo

Anpfiff: 15:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr MEZ)

Freitag, 20. Jänner 2023:

SK Rapid – FK Teplice (CZE | 1. Liga)

Spielort noch offen

Anpfiff: 17:00 Uhr Ortszeit (15:00 Uhr MEZ)

Dienstag, 24. Jänner 2023:

SK Rapid – Dynamo Kyiv (UKR | 1. Liga)

Mardan Stadion

Anpfiff: 17:00 Uhr Ortszeit (15:00 Uhr MEZ)

Kader für das Wintertrainingslager 2023:



Tor: Paul Gartler, Niklas Hedl, Laurenz Orgler, Bernhard Unger

Feldspieler: Jonas Auer, Ante Bajić, Nicolas Bajlicz, Nicolas Binder, Guido Burgstaller, Christopher Dibon, Marko Dijaković**, Ferdy Druijf, Patrick Greil, Marco Grüll, Maximilian Hofmann*, Roman Kerschbaum, Christoph Knasmüllner, Martin Koscelnik*, Nicolas Kühn**, Martin Moormann, Moritz Oswald, Aleksa Pejić, Dejan Petrovič, Leopold Querfeld, Dragoljub Savić*, Lion Schuster, Michael Sollbauer, Oliver Strunz, Kevin Wimmer, Bernhard Zimmermann



* Im Aufbau- bzw. Rehatraining | ** reisen aufgrund von Erkrankungen in Bälde nach

Fotocredit: Josef Parak