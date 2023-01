Im Benefizspiel "In Memoriam Reinhard Burits" trennten sich der LASK und SK Vorwärts Steyr am Samstag in der Raiffeisen Arena in Pasching mit 5:1 (2:1). Der 21-jährige Franzose mit algerischen Wurzeln Adil Taoui vom Kooperationspartner des ADMIRAL Bundesliga-Dritten, Regionalligist Amateure OÖ, eröffnete den Torreigen. Die weiteren Treffer für die überlegene Kühbauer-Elf erzielten Celic, Kadlec, Balic und Koulouris. Pasic, Kapitän des ADMIRAL Zweitligisten, gelang der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Reinerlös des Testspiel für Familie von Reini Burits

Vor knapp einem Jahr verstarb Reinhard Burits viel zu früh – im Alter von 46 Jahren. Der LASK und Vorwärts nahmen das Testspiel am 14. Jänner daher zum Anlass, ihrem ehemaligen Spieler und Trainer zu gedenken und die Hinterbliebenen zu unterstützen: Der Reinerlös des Testspiels kommt der Familie des Verstorbenen zugute.

Der ehemalige Stürmer war als Spieler bzw. Trainer für beide Teams aktiv: Als Teil der Vorwärts-Mannschaft 1997/98 verhalf Reini Burits den Steyrern zum Aufstieg in die Bundesliga, zwischen 2009 und 2010 fungierte er beim LASK als Co-Trainer von Amateure-Coach Toni Polster und war Teil des Betreuerstabs der Profimannschaft.

LASK schonte Nakamura, Jovicic & Stojkovic

Der LASK startete im ersten Testspiel des Jahres ohne Branko Jovicic, Keito Nakamura und Filip Stojkovic, die aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen nicht zum Einsatz kamen. Die Athletiker wurden rasch gefährlich: Linksaußen Adil Taoui bediente den im Zentrum postierten Marin Ljubicic, der SKV-Keeper Eres zur Parade zwang (1.). Die Linzer ließen den Ball in der Folge souverän in den eigenen Reihen laufen und setzten immer wieder Akzente Richtung Vorwärts-Gehäuse. In der zehnten Minute war es schließlich ein Standard, der die Führung bescherte: Florian Flecker schlug einen Eckball von rechts Richtung zweiter Stange, dort lauerte Adil Taoui und konnte unbedrängt einschieben – 1:0.

In der 19. Minute zeigte der LASK einen weiteren guten Spielzug: Über Robert Zulj und Marin Ljubicic gelangte der Ball zu Adil Taoui, der aus kurzer Distanz am Torhüter scheiterte. Die darauffolgende Ecke setzte abermals Taoui knapp neben das Tor. Der Zweitligist aus Steyr konnte sich über weite Strecken nicht aus der Linzer Umklammerung befreien und suchte sein Heil schließlich in einem Distanzschuss – mit Erfolg: Kapitän Alem Pasic nahm sich aus knapp 25 Metern ein Herz und erzielte mit dem ersten Torschuss der Gäste per Innenstange den Ausgleich (29.).

Der LASK reagierte seinerseits ebenfalls mit Fernschüssen, Marin Ljubicic (33.) und Sascha Horvath (36.) konnten den SKV-Schlussmann aber nicht überwinden. Versuch Nummer Drei war schließlich erfolgreich, Nemanja Celic versenkte den Ball von der Strafraumgrenze zur neuerlichen Führung (41.)

Torreigen in den Schlussminuten - Balic "tanzte"

Bis auf Florian Flecker betrat der LASK das Feld zur 2. Halbzeit runderneuert. Nach knapp 10 Minuten kam Husein Balic im Strafraum zum Abschluss, sein Schuss fiel zu zentral aus (56.). Eine Viertelstunde später erhöhten die Linzer schließlich auf 3:1: Peter Michorl schlug einen mustergültigen Schnittstellen-Pass auf seinen Mittelfeld-Kollegen Marco Kadlec, der im Strafraum eiskalt ins lange Eck verwandelte (72.). Kurz darauf "tanzte" Husein Balic im Strafraum mehrere Gegenspieler aus und erzielte den vierten LASK-Treffer des Tages (74.).

Den Schlusspunkt setzte in der 82. Minute Efthymios Koulouris mit dem 5:1: Florian Flecker probierte es vom linken Strafraumeck mit einem Schlenzer, den der Vorwärts-Keeper an die Stange lenkte. Doch der griechische Mittelstürmer der Schwarz-Weißen war zur Stelle und konnte den Abpraller mühelos verwerten. Der nächste Test steigt für den LASK bereits am Dienstag gegen Kapfenberg (14 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching), ehe es am Donnerstag ins zehntägige Trainingslager nach Belek geht.

Das nächste Vorbereitungsspiel absolviert der SK Vorwärts Steyr, bei dem Neuzugang Sebastian Voglmaier nur 25 Minuten mitwirken konnte (schied mit einer Knöchelverletzung aus), am Samstag, den 21. Jänner, auswärts gegen den deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg (13 Uhr).

LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer zum Spiel:

„Gegen einen tiefstehenden Gegner wie Steyr bist du gefordert, Lösungen zu finden. Das haben die Burschen heute gut gemacht. In Anbetracht dessen, dass wir in den letzten zwei Wochen sehr hart trainiert haben, bin ich mit der heutigen Leistung sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz wissen wir das Ergebnis einzuordnen, in der Bundesliga werden wir noch einiges drauflegen müssen.“

Testspiel LASK – SK BMD Vorwärts Steyr 5:1 (2:1)

Samstag, 14. Jänner 2022; Raiffeisen Arena Pasching, 800 Zuschauer

SR: Maria Ennsgraber; Gregor Leonfellner, Noris-David Bodea

LASK: Schlager (46. Lawal); Würdinger (46. Wimhofer), Ziereis (46. Kecskes), Luckeneder (46. Oberleitner), Potzmann (46. Renner); Horvath (46. Kadlec), Celic (46. Michorl), Zulj (46. Goiginger); Flecker, Ljubicic (46. Koulouris), Taoui (46. Balic). Trainer: Dietmar Kühbauer.

SK Vorwärts Steyr: Eres; Lageder (60. Marceta), Wiesinger, Bumberger, Dombaxi (60. Prada); Malicsek (46. Pellegrini), Bitsche (46. Sivrikaya), Pasic; Filip (81. Lidan), Sostarits (60. Zdychinec), Günes (46. Voglmaier/71. Dzinic). Ersatz: Ladan*. Trainer: Daniel Madlener.

*Testspieler

Torfolge: 1:0 (10.) Taoui, 1:1 (29.) Pasic (Filip), 2:1 (41.) Celic, 3:1 (72.) Kadlec, 4:1 (74.) Balic, 5:1 (82.) Koulouris.

Gelbe Karten: keine

