Die SV Guntamatic Ried, die als Tabellenvorletzter der ADMIRAL Bundesliga überwintert, und der derzeit Tabellenzweite der ADMIRAL 2. Liga, der FC Blau-Weiß Linz, trennten sich im OÖ-Testspiel-Duell in Ried mit 1:1 (Halbzeit 1:1). Winter-Neuzugang Christoph Lang vom SK Sturm Graz brachte die Innviertler in der 12. Minute mit seinem "Einstandstor" in Front, ehe Simon Pirkl noch vor dem Pausenpfiff zum 1:1-Endstand ausglich. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Kapitän Marcel Ziegl (re.) kam nach mehrmonatiger Verletzungspause noch nicht zum Comeback, was jedoch nur eine Frage der Zeit sein dürfte. Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at

Christoph Lang mit frühem Führungstor

Die SV Guntamatic Ried startete gut in die Partie im künftigen Klaus Roitinger Stadion. In der 10. Minute brachte Cosgun den Ball in die Mitte zu Stefan Nutz, der auf Kronberger ablegte. Dessen Abschluss ging aber knapp an der Stange vorbei. Eine Minute später erzielte dann Neuzugang Christoph Lang das 1:0 nach einem erhaltenen schönen Zuspiel in die Tiefe.

Die Rieder blieben auch in der Folge das aktivere Team. In der 18. Minute versuchte es der Ex-Blau-Weiße Pomer, doch sein Abschluss wurde zum Eckball abgewehrt, der nichts einbrachte. Blau Weiß Linz wurde erst nach etwas mehr als 20 Minuten erstmals gefährlich. Die erste große Ausgleichschance hatte Mayulu, doch sein Schuss wurde auf der Linie von den Rieder Abwehrspielern geklärt.

Die Linzer waren nun das gefährlichere Team und kamen in der 38. Minute durch Simon Pirkl aus kurzer Distanz zum 1:1 Ausgleich. Drei Minuten später hatte Ried die große Chance zur erneuten Führung. Pomer brachte den Ball zu Lang, dessen Kopfball knapp daneben ging. In der 43. Minute brachte Nutz noch eine Freistoßflanke zu Plavotic, dessen Abschluss wurde aber abgefälscht. So ging es mit einem gerechten 1:1 in die Pause.

Chabbi & Cosgun mit Chancen zur erneuten Führung

Die SVR startete gleich gut in den 2. Durchgang. Die erste Chance hatte Chabbi nach Weberbauer-Vorarbeit. Die nächste Gelegenheit der Innviertler hatte Cosgun, dessen Distanzschuss knapp vorbei ging. Nach knapp einer Stunde kamen auch die Linzer zu Torchancen. Fetahu setzte sich gegen Gragger durch, doch sein Schuss ging knapp über das Rieder Tor.

In weiterer Folge gestaltete sich die Partie ausgeglichen. In der 64. Minute probierte es wieder Gäste-Stürmer Mayulu von der Strafraumgrenze. Sein Schuss stellte aber Wendlinger vor keine Probleme. Nach 70 Minuten dann wieder die Innviertler – nach einer Weberbauer Flanke setzte Mikic einen Kopfball neben das Tor. Die Linzer kamen in der 2. Halbzeit zu einigen Standardsituationen, die jedoch wenig einbrachten. Insgesamt waren in der Schlussphase klare Torchancen Mangelware und so endete das erste Testspiel der Frühjahrsvorbereitung mit einem 1:1 Unentschieden.

SV Guntamatic Ried: Sahin-Radlinger (46./Wendlinger) – Pomer (46./Scharmer), Plavotic (46./Gragger), Turi (46./Lackner), Ungar (46./Weberbauer) – Kronberger (46./Mikic), Cosgun, Michael (46./Martin), Lang (46./Wießmeier) – Nutz (67./Madritsch), Monschein (46./Chabbi; 57./Beganovic).

Das erste Testspiel im Jahr 2023 endet mit einem 1:1 Unentschieden gegen den FC Blau-Weiß Linz! Den Treffer der SVR erzielte Christoph Lang. ⚫️🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/lqSgUJfwUg — SV Ried 1912 (@svried1912) January 14, 2023

Bereits absolvierte Testspiele:

SV Guntamatic Ried – Dynamo Budweis 3:3 (1:1), Torschützen für Ried: 40. Christoph Monschein, 53. Seifedin Chabbi, 84. Julian Wießmeier

SV Guntamatic Ried – Vienna 6:1 (3:1), Torschützen für Ried: 20. Philipp Pomer, 28. Tin Plavotic, 35. und 53. Denizcan Cosgun, 80. Christoph Monschein, 85. Agyemang Diawusie

Das Vorbereitungsprogramm in der Übersicht:

(Stand vom 14.1., kurzfristige Änderungen möglich)

Dienstag, 17. Jänner, bis Dienstag, 24. Jänner: Trainingslager in Belek in der Türkei

Freitag, 20. Jänner, 15.00 Uhr (lokale Zeit, 13.00 Uhr MEZ): Testspiel gegen FK Novi Pazar (1. Liga Serbien) in Belek

Montag, 23. Jänner, 15.00 Uhr (lokale Zeit, 13.00 Uhr MEZ): Testspiel gegen NS Mura (1. Liga Slowenien) in Belek

Samstag, 28. Jänner, 11.00 Uhr: Testspiel gegen Vorwärts Steyr in Ried (Kunstrasen)

Samstag, 28. Jänner, 14.30 Uhr: Testspiel gegen St. Pölten in Ried (Kunstrasen)

Samstag, 4. Februar 18.00 Uhr: UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den Wiener Sportclub in Wien