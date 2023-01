Die Austria Klagenfurt hat im ersten Testspiel der Winter-Vorbereitung ein Schützenfest veranstaltet. Am Samstag setzte sich das Team von Chefcoach Peter Pacult am Kunstrasen im Sportpark mit 12:1 (6:1) gegen den Viertligisten VST Völkermarkt durch. Markus Pink (3), Vesel Demaku (2), Sinan Karweina, (2), Christopher Wernitznig, Christopher Cvetko, Sebastian Soto, Kosmas Gkezos und Jonas Arweiler erzielten die Tore für den Tabellen-6. der ADMIRAL Bundesliga, für den in 3 Wochen mit der ÖFB-Cup-Viertelfinalpartie beim LASK das erste Pflichtspiel 2023 ansteht. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Der 22-jährige, serbische Innenverteidiger der Kärntner Violetten in Aktion.

Nach 180 Sekunden eröffnete"Torschütze vom Dienst" Torreigen

Chefcoach Peter Pacult berief Tormann Phillip Menzel, die Verteidiger Simon Straudi, Thorsten Mahrer, Jannik Robatsch und Maximiliano Moreira, die Mittelfeldspieler Christopher Wernitznig, Andy Irving und Christopher Cvetko sowie die Angreifer Sinan Karweina, Markus Pink und Florian Rieder in die Startformation für das Duell mit dem Viertligisten.

Vor 50 Zuschauern zeigte sich die Austria von Beginn an spielfreudig und machte in der Anfangsphase kurzen Prozess: Bereits nach 180 Sekunden sorgte Pink für die Führung, als er den Keeper unter Druck setzte und den Ball blockte. Zwei Minuten später zirkelte Wernitznig einen Freistoß aus 22 Metern über die Mauer ins Eck, ehe Karweina (11.) den dritten Treffer nachlegte.

Die Gäste – mit dem früheren Klagenfurter Bundesliga-Profi und Aufstiegstrainer von 2018, Franz „Frankie“ Polanz, an der Linie – wurden kräftig durchgeschüttelt. Nachdem Cvetko (21.) erhöht hatte, gelang dem Tabellenzwölften der Kärntner Liga immerhin der Ehrentreffer (23.), doch Pink (25., 34.) und Karweina (42.) stellten bis zum Pausenpfiff auf 7:1 für die Hausherren.

Doppelpack von Debütant Demaku

Mit Beginn des 2. Durchgangs wechselte Pacult komplett durch. Im Tor übernahm Marco Knaller, die Abwehr bildeten Michael Blauensteiner, Kosmas Gkezos, Nikola Djoric und Till Schumacher, im Mittelfeld liefen Rico Benatelli, Moritz Berg und Winter-Zugang Vesel Demaku auf, im Sturm erhielten Sebastian Soto, Jonas Arweiler und Fabian Miesenböck ihre Bewährungschance.

Nach dem Seitenwechsel hielt sich der Underdog zunächst schadlos, erst in der 58. Minute klingelte es wieder – und es war Debütant Demaku, der erstmals im Dress der Waidmannsdorfer traf. Nur 120 Sekunden später trug sich auch Soto in die Liste der Torschützen ein, Gkezos (74.) machte es zweistellig, Arweiler (78.) setzte einen drauf und Demaku (82.) den Schlusspunkt.

Schon am Mittwoch (17 Uhr) steht der zweite Test des Winters am Programm, dann sind die Amateure des Wolfsberger AC aus der Regionalliga Mitte im Sportpark Klagenfurt zu Gast. Vom 21. bis 28. Jänner reist das Pacult-Team ins Trainingslager im slowenischen Moravske Toplice. Dort sollen zwei weitere Partien stattfinden.

