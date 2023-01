"Eine solche Leistung ist für mich indiskutabel," quittierte Markus Mader in der "Krone" die 1:3-Testspielniederlage (Tor: Lukas Fridrikas) vom SC Austria Lustenau in Hohenems gegen den bayrischen Viertligisten FV Illertisen. Konsequenz: Der 54-jährige Chefcoach des aktuell ADMIRAL Bundesliga-Achten strich ob des blamablen Auftritts seiner Schützlinge am Samstag den trainingsfreien Sonntag. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

"Ich bin maßlos enttäuscht"

Markus Mader echauffierte sich nicht nur über das Resultat gegen den "nur" Tabellen-14. der Regionalliga Bayern, sondern die Leistung der gesamten Mannschaft des Aufsteigers aus dem Ländle beim ersten Testspiel-Galopp 2023.