Im ersten Testspiel des neuen Jahres und im Rahmen des Vorbereitungsprogrammes auf die Frühjahrs-Runde in der ADMIRAL Bundesliga gastierte der SCR Altach am Sonntagnachmittag beim FC St. Gallen 1879, Tabellendritter in der Schweizer Super League und vom ehemaligen Salzburger & Lieferinger Trainer Peter Zeidler gecoacht. Vor rund 3.000 Zuschauern im kybunpark verdarb die Ländle-Elf von Miroslav Klose mit einem 1:0-Triumph den Gastgebern die Generalprobe auf die in einer Woche beginnende Frühjahrsrunde in der Schweiz. Das "goldene Tor" erzielte Altachs Angreifer Amir Abdijanovic per Foulelfmeter (26. Min.).

Konnte sich beim ersten Altacher Auftritt im neuen Jahr über einen 1:0-Testspielsieg und eine annsprechende Leistung seiner Spieler freuen: SCRA-Chefcoach Miroslav Klose, der die beiden Testspieler Simon Nelson und Jurica Jurcec von Beginn weg aufbot, jedoch auf Felix Strauss und Jan Zwischenbrugger (beide angeschlagen) sowie Alexis Tibidi (kränklich) verzichten musste. Außerdem fehlten auch die beiden Präsenzdiener Noah Bischof und Samuel Mischitz.

St. Gallener Generalprobe - SCRA erst in 4 Wochen mit Pflichtpartie-Start 2023

Für den Klub vom ehemaligen ADMIRAL 2. Liga-Torschützenkönig Fabian Schubert (FC Blau-Weiß Linz), der nach seinem im Herbst erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch noch sein Reha-Programm absolviert, und dem Ex-Salzburger Albert Vallci geht es mit der Meisterrunde in der Schweizer Super League bereits am nächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen den FC Basel weiter. Während der SCR Altach seine Pflichtpartie-Premiere in 2023 erst in vier Wochen mit dem Heimspiel gegen den LASK hat (Sonntag, 12.02., 14:30 Uhr).

Das "Schweiz-Österreich-Duell" begann sogleich mit einem Knaller: St. Gallens Mittelstürmer Jérémy Guillemenot traf per Außenrist Altacher Aluminium (4.). Doch die Altacher Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Per Doppelabschluss von Alioune! Eine sehenswerte Ballstafette landete am Ende beim 27-jährigen, deutschen SCRA-Winterneuzugang Mike-Steven Bähre, der zu Alioune Ndiaye passt, welcher zuerst anm 26-jährigen Ghanaer Goalie Lawrence Ati Zigi scheiterte, um dann den Nachschuss über das Gehäuse zu setzen (6.).

Bähre mit gelungenem Einstand - Abdijanovic mit dem "goldenen Tor"

Dann die nächste Top-Torchance für die Klose-Elf, die heute im 3-4-1-2 Grundordnung agierte, mit Abdijanovic und Bukta als Sturmduo. Wieder Bähre als Einfädler. Der Deutschte steckte ideal auf Jan Jurcec durch, dieser zog in den Strafraum und lupfte die Kugel dann knapp an der hinteren Stange vorbei (10.). Doch dann die verdiente Führung für die Vorarlberger per Elfmeter. Bukta kam im Strafraum gegen Maglica zu Fall.

Der gebürtige Dornbirner Amir Abdijanovic, der 21-jährige Angreifer absolvierte 9 Einsätze im ÖFB-U-19-Team, verwertete den Foulelfmeter für die Elf von Miroslav Klose cool zum 0:1 (26.). Beflügelt vom Führungstor folgte nur eine Minute später fast das 0:2. Bukta erneut allein auf weiter Flur, wieder der Chipball über Keeper Zigi, doch Maglica klärte gerade noch auf der Linie. Somit ging es mit dem 0:1-Pausenstand zugunsten der Elf von Lukas Jäger, der heute SCRA-Kapitän war, in die Halbzeitpause.

Testspiel-typisch wurde eifrig gewechselt mit Wiederbeginn, blieben beim SCR Altach Jurcec, Edokpolor, Abdijanovic, Torhüter-Neuzugang Jungdal und Nelson in der Kabine. Den besseren Start im 2. Abschnitt erwischten die Schweizer, ohne jedoch zunächst zu zwingenden Torchancen zu kommen. Auf der Gegenseite kam der agile, 21-jährige Ungar Csaba Bukta nach Steilpass von Atdhe Nuhiu zum Abschluss, der jedoch zu harmlos ausfiel (60.). Bukta bekam dann ebenso wie Haudum & Bähre Pause, es kam das Trio Thurnwald, Maksimovic und Tartarotti. Und es kam zum Schneefall eiskalter Wind, was die Spiel-Bedingungen erschwerte.

Nimaga mit Aluminiumtreffer

Die Betriebstemperatur blieb dennoch hoch und die Klose-Elf weiter offensivfreudig Johannes Tartarotti zog ab, Watkowiak wehrte gerade noch mit den Fingerspitzen ins Toraus ab (74.). Die Gastgeber bliesen zur Schlussoffensive, doch Münst setzte seinen Distanzschuss klar über das Gehäuse von Keeper Casali (86.). Während im Gegenzug Nimaga fast für die Spiel-Entscheidung sorgte und nach einem Cornerball mit dem Fuß die Oberkante der Torumrahmung traf.

Am Ende blieb es beim respektablen Altacher Auswärtsieg.

Am kommenden Samstag steigt in Altach der nächste Testgalopp: Zu Gast im Rheindorf ist die Zweitvertretung des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart.

Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

SCR Altach: Jungdal (Casali 46.); Jan Jurcec (Aigner 46.), Nelson (46. Gugganig), Haudum (60. Thurnwald), Edokpolor (46. Schreiner) Alioune; Jäger, Bähre (60. Tartarotti), Jurica Jurcec (46. Nimaga); Bukta (60. Maksimovic), Abdijanovic (46. Nuhiu). Trainer: Miroslav Klose.

Startelf FC St. Gallen 1879: Zigi; Stergiou, Maglica, Stillahrt, Quintillá, Guillemenot, Akolo, Görtler (Kap.), Alves, Schmidt, Witzig. Trainer: Peter Zeidler.

90' | Ende! Wir gewinnen in St. Gallen mit 0:1! 😊 #FCSGALT 0-1 — SCR Altach (@SCRAltach) January 15, 2023

Fotocredit: Josef Parak