Nach dem SK Rapid Wien, der gestern als erster Klub aus der ADMIRAL Bundesliga sein Trainingscamp an der türkischen Riviera in Belek/Antalya bezog, flog Lokalrivale FK Austria Wien heute nach. Es folgen noch der SK Sturm Graz (Montag) und aus Oberösterreich jeweils am Dienstag die SV Guntamatic Ried und der LASK. Neben der fast Hälfte der Bundesligisten schwitzen auch die ÖFB-Schiedsrichter, die gestern im gleichen Flieger wie Rapid saßen. Die Wiener Austria landete am Sonntagnachmittag in Belek, wo sich die Veilchen in den nächsten 10 Tagen auf die Frühjahrssaison vorbereiten. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE!

Der Austria-Kader

Torhüter: Christian Früchtl, Mirko Kos, Lukas Wedl

Feldspieler: Matan Baltaxa, Lukas Mühl, Georg Teigl, Matteo Meisl, Johannes Handl, Marvin Martins, Florian Kopp, James Holland, Matthias Braunöder, Reinhold Ranftl, Manfred Fischer, Armand Smrcka, Dario Kreiker, Aleksandar Jukić, Can Keles, Nikola Dovedan, Manuel Polster, Andreas Gruber, Haris Tabaković, Dominik Fitz, Ibrahima Dramé



Personal-News

Die Verletzten Lucas Galvão, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger, Muki Husković und Marko Raguž absolvieren ihre Reha in Wien. Ibrahima Dramé ist krank und wird, sobald er wieder gesund ist, ins Trainingslager nachkommen. Romeo Vučić ist beim Bundesheer. Mit dabei ist dafür Kapitän Lukas Mühl, der sich nach seinen Adduktorenproblemen im Aufbau befindet und in Belek zunächst individuell auf dem Platz trainieren wird.



Ein neuer Name für einige Austria-Fans ist wohl Florian Kopp. Der 21-jährige Innenverteidiger trainiert schon seit Beginn der Vorbereitung bei der ersten Mannschaft mit. Kopp ist seit Sommer ein Veilchen, war zuvor beim FC Wacker unter Vertrag und im Herbst Stammspieler bei den Young Violets.



Trainer Michael Wimmer: „Wir werden im Trainingslager auf jeden Fall im athletischen Bereich weiterarbeiten und in puncto Taktik langsam ins Detail gehen. Wir spielen hier gegen europäische Top-Teams und werden die drei Testspiele nutzen, um die Trainingsinhalte im Spiel umzusetzen. Die nächsten zehn Tage werden körperlich sehr intensiv, deshalb ist auch die richtige Belastungssteuerung wichtig. Das Trainingslager ist auch wichtig für das Teambuilding."



Am Sonntag bezogen die Veilchen ihr Quartier im Teamhotel Calista, wo gleich eine Aktivierungs-Einheit unweit des Strandes auf dem Programm stand. Am Montag-Vormittag werden die Veilchen im Calista Sports Center die erste volle Trainingseinheit absolvieren.



Drei internationale Testspiele sind im Trainingslager geplant:

17. Jänner, 15:00 Uhr (Ortszeit/13:00 Uhr Österreich): Testspiel gegen Vasas FC , Ort: Calista Football Center

, Ort: Calista Football Center 20. Jänner, 17:30 Uhr (Ortszeit/15:30 Uhr Österreich): Testspiel gegen Schachtar Donezk , Ort: Calista Football Center

, Ort: Calista Football Center 23. Jänner, 17:30 Uhr (Ortszeit/15:30 Uhr Österreich): Testspiel gegen FK Partizan, Ort: Sueno Hotels Football Center

Fotocredit: FAK