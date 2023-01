Am 1. Jänner wurde er 25 Jahre jung, absolvierte von 2018 - 2021 gesamt 119 Pflichtpartien (18 Tore, 20 Assists) für den FC Red Bull Salzburg (in der Saison 2017/18 noch 23 Einsätze für den FC Liefering) und musste am 10. Oktober vergangen Jahres bei Premier League-Klub Brighton & Hove Albion wegen Herzproblemen seine Karriere beenden: Enock Mwepu! Über den nun aus Sambia eine Horror-Nachricht kommt. Laut "Zambian Observer" soll der 23-fache Nationalspieler von Sambia in seiner Heimat mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Retter eilte in höchster Not herbei Enock Mwepu (oben noch im Dress des FC Red Bull Salzburg in 2021) war dem Medium nach mit seinem Auto auf einer Fernstraße unterwegs, ehe er im Zickzackkurs zu fahren begann, schlussendlich zu stehen kam und aus seinem Fahrzeug fiel. Ein hinter Mwepu herfahrender Mann reagierte daraufhin schnell auf die Notsituation, packte den 25-Jährigen in sein Auto und brachte ihn ins nächstgelegene Krankenhaus. Dort wurde der ehemalige Mittelfeldspieler, der 4 Mal mit RB Salzburg Österreichischer Meister wurde und 3 Mal das Double gewann, stabilisiert. Und außerdem analysiert, wie es zum Zusammenbruch kam. Von "Zambian Observer" wird aus einer nahen Quelle des Ex-Profis zitiert, dass der Herzschrittmacher, den der ehemalige Salzburger nach seiner Diagnose eingesetzt bekam, eine Fehlfunktion entwickelt und seinem Herzen einen unerwünschten elektrischen Schock verpasst habe.

Mittlerweile befinde sich Enock Mwepu im größten Krankenhaus der sambischen Hauptstadt Lusaka und werde von Herzspezialisten überwacht.

