Mit 26 Spielern – darunter drei Tormänner sowie die drei Nachwuchskicker Belmin Beganovic, Tizian Scharmer und Diego Madritsch – reist die SV Guntamatic Ried am morgigen 17. Jänner zum einwöchigen Trainingslager in die Türkei. Mit an Bord ist auch der wiedergenesene SVR-Kapitän Marcel Ziegl, bei dem Ligaportal nachfragte. In Belek/Antalya stehen beim derzeit Tabellen-Vorletzten der ADMIRAL Bundesliga auch zwei Testspiele gegen Erstligisten aus Serbien & Slowenien auf dem Programm. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Ab morgen heißt es wieder eine Woche "Schwitzen" im Trainingscamp in Belek für Marcel Ziegl und Co.!

Um 8:30 Uhr von Ried nach München - Abflug 13:10 Uhr

Nach einem gemeinsamen Frühstück im Trainingszentrum fährt das Team der SV Guntamatic Ried am morgigen Dienstag um 8:30 Uhr zum Flughafen München, wo das Flugzeug der „Sun Express“ um 13:10 Uhr in Richtung Antalya abheben wird. Geplante Ankunft in Antalya ist um 18:10 Uhr. Untergebracht ist das SVR-Team im Hotel Titanic Deluxe in Belek.

Während des Trainingslagers trägt die SV Guntamatic Ried zwei Testspiele aus: Am Freitag, 20. Jänner, gegen FK Novi Pazar aus der 1. Liga in Serbien. Drei Tage darauf am Montag, den 23. Jänner, wird gegen NS Mura aus der höchsten Spielklasse Sloweniens gespielt. Beide Partien beginnen um 15 Uhr Ortszeit, d.h. um 13 Uhr österreichischer Zeit. Die Rückreise treten die Rieder Kicker am 24. Jänner an.

„Schweißt Mannschaft & Betreuerteam weiter zusammen“

„Im vergangenen Jahr hatten wir kein Trainingslager in der Türkei. Es gibt zwei Gründe, warum wir es in diesem Jahr wieder durchführen: Zum einen können wir in der Türkei ständig auf Rasen trainieren. Und zum anderen kann sich das gesamte Team diese Woche voll und ganz auf Fußball konzentrieren. Das schweißt die Mannschaft und das Betreuerteam weiter zusammen“, betont SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer.

Christian Heinle: „Zwei Schwerpunkte im Trainingslager“

„Im Dezember haben wir den Schwerpunkt auf die Dynamik im Spiel gesetzt. Das haben wir im Jänner fortgesetzt. Ich bin mit diesen 14 Tagen jetzt sehr zufrieden. Wir haben alles wie geplant umsetzen können. Das Testspiel gegen Blau Weiß Linz hat da sehr gut dazu gepasst. Es ist eine Mannschaft, die extrem hoch presst und giftig ist“, sagt SVR-Cheftrainer Christian Heinle.

Der 37-jährige Grieskirchener weiter: „Wir hoffen, dass Marcel Ziegl im Trainingslager voll einsteigen kann. Sein Knie hat zuletzt noch Reaktionen gezeigt. Auch Neuzugang Roko Jurišić hat die erste Woche sehr gut trainiert. Er spürte zuletzt eine Überbelastung. Auch bei ihm hoffen wir, dass er in der Türkei dann wieder voll mit dabei ist. Bei beiden Neuzugängen – Roko Jurišić und Christoph Lang – haben wir gesehen, dass sie uns zusätzliche Möglichkeiten geben.

Das Wichtigste ist für mich jetzt aber, dass wir den ganzen Kader so hinbringen, dass wir ohne Verletzung in die Saison starten können. Im Trainingslager haben wir jetzt zwei Spiele gegen sehr gute Gegner. Ein Schwerpunkt ist, dass wir das, was wir trainiert haben, auch in diesen Spielen sehen. Und wir wollen uns als zweiten Schwerpunkt auch ganz gezielt den Standardsituationen widmen.“

Ziegl: "Schaut grundsätzlich ziemlich gut aus"

Der 30-jährige SVR-Kapitän Marcel Ziegl, der im Samstag-Testspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz (1:1) noch nicht zum Comeback kam, auf Nachfrage von Ligaportal: "Die ganze erste Woche habe ich mittrainiert, auch bereits die letzte Woche im Dezember. Es ist natürlich nach so einer langen Zeit Pause immer so eine Sache, wie man das verkraftet. Das braucht ein paar Tage länger. Deswegen wurde die vergangene Woche etwas lockerer für mich gestaltet. Damit ich im Trainingslager wieder voll dabei bin.

Ich hoffe, dass ich dort auch beide Testspiele bestreiten kann. Es ist natürlich nicht planbar, weil man immer von Tag zu Tag schauen muss. Aber grundsätzlich schaut es ziemlich gut aus."

Das erste Testspiel im Jahr 2023 endet mit einem 1:1 Unentschieden gegen den FC Blau-Weiß Linz! Den Treffer der SVR erzielte Christoph Lang. ⚫️🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/lqSgUJfwUg — SV Ried 1912 (@svried1912) January 14, 2023

Fotocredit: SV Ried