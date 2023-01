Was sich bereits seit Tagen angekündigt hat, ist seit heute beschlossene Sache und wurde vom FC Red Bull Salzburg offiziell bekannt gegeben: Kamil Piatkowski wechselt nach Belgien, wo der Innenverteidiger beim Erstligisten KAA Gent einen Leihvertrag bis zum Sommer unterschreibt. Der 22-jährige Pole machte bereits die Reise ins Trainingscamp der Roten Bullen nach Marbella/ESP nicht mit und wurde für Vertragsverhandlungen freigestellt. Somit stehen 7 Winter-Abgängen aktuell 5 Neuzugänge beim österreichischen Serienmeister gegenüber. Siehe auch WINTER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

Kamil Piatkowski (re.), hier im Duell mit dem SK Sturm-Spieler und Ex-Salzburger Jakob Jantscher, spielt für den Rest der Saison bei KAA Gent.

Der 22-jährige polnische Innenverteidiger ist seit Sommer 2021 Spieler des FC Red Bull Salzburg und kam in dieser Zeit auf 20 Einsätze (2 Assists) für die Roten Bullen. Ziel ist es, dass Piatkowski beim Tabellenfünften der belgischen Jupiler Pro League vermehrt auf Einsatzzeiten kommt.

🇵🇱 Kamil Piatkowski is moving on loan to Belgian side @KAAGent until the end of the season.



All the best, Kamil! 👏 pic.twitter.com/qWD74nw5CS