Im Rahmen ihres Trainingslagers vom 9. - 21. Jänner 2023 auf Malta zog die WSG Tirol in das Finale des Tipsport-Malta-Cup ein (Donnerstag). Nach dem 1:1 im Auftaktmatch gegen Slovan Liberec besiegte der Tabellenfünfte der ADMIRAL Bundesliga heute im 2. Turniermatch AC Trencin mit 3:1. Wie in Spiel 1 lagen die Wattener dabei wieder mit 0:1 hinten. Um erneut Moral & Mentalität zu beweisen und in einer furiosen Schlussviertelstunde durch Orginec (79.) sowie Forst per Doppelpack (85./90.+2) die Partie gegen die Slowaken zu drehen und ins Finale einzuziehen. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE.

Übersprangen die "Hürde" AC Trencin und stürmten ins Finale: Nik Prelec und Co., die per Schlussspurt die Partie gegen den slowakischen Gegner noch drehten!

3 Treffer bereits: Torschütze vom Dienst - Justin Forst

Die Überlegenheit der WSG Tirol zeigte sich über die komplette Spielzeit, der erlösende dritte Treffer ließ aber bis in die Nachspielzeit auf sich warten. Es war Youngster Justin Forst, der bereits im 1. Match den Wattener Treffer beim 1:1-Remis erzielt hatte, vorbehalten, den aktuell Fünftplatzierten der ADMIRAL Bundesliga eine Minute nach dem Ende der regulären Spielzeit mit seinem dritten Turnier-Tor ins Finale zu schießen.

Der 19-jährige Innsbrucker und ÖFB-U-19-Teamspieler hatte zuvor in Minute 85 nach Vorabeit von Sandi Ogrinec bereits für das zwischenzeitliche 2:1 und damit die Wende gesorgt.

Die Slowaken waren durch Rahim Ibrahim direkt nach dem Wiederanpfiff (46.) überraschend in Führung gegangen. Sandi Ogrinec glich in der 78. Minute aus. Dann hatte Forst seinen großen Auftritt. Zwei Treffer binnen sechs Minuten. Beeindruckend!

Wer am kommenden Donnerstag im Finale des Tipsportcups auf den Tiroler Bundesligisten wartet, wird derzeit gerade zwischen dem SV Sandhausen (D/2.Liga) und dem FC Trinity Zlin (TCH) ausgespielt. Vor zwei Jahren konnte die WSG das internationale Turnier auf Malta schon einmal gewinnen.

"Freu mich, dass Mannschaft so zurückgekommen ist"

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „Ich freu‘ mich für die Mannschaft, dass sie so zurückgekommen ist. Ein absolut verdienter Sieg, weil wir über die ganze Spielzeit das klar bessere Team waren. Jetzt freuen wir uns aufs Finale.“

Dienstag, 17.01.: Tipsport Malta Cup, WSG Tirol vs. AS Trencin 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Ibrahim (46.), 1:1 Ogrinec (79.), 1:2 & 1:3 jeweils Forst (85./90.+2).

WSG Tirol: Ferdinand OSWALD (46. Benjamin OZEGOVIC); Zan ROGELJ (46. Alexander RANACHER), Felix BACHER (46. Raffael BEHOUNEK), Dominik STUMBERGER (46. Okungbowa OSARENREN), Kofi SCHULZ (60. David JAUNEGG); Denis TOMIC (60. Kilian BAUERNFEIND), Cem ÜSTÜNDAG (46. Johannes NASCHBERGER), Thomas SABITZER (46. Sandi OGRINEC), Lukas SULZBACHER (46. Julius ERTLTHALER), Lautaro RINALDI (46. Justin Forst), Tim PRICA (46. Nik PRELEC).

Finaleinzug! Wir gewinnen gegen den FK AS Trenčín mit 3:1 und ziehen ins Finale des diesjährigen Tipsport Malta Cups ein. Ganz stark, Burschen! 👏🏻💚#WSGTREN | #WSGaufMalta | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/Y7tMyStyNi — WSG Tirol (@WSGTIROL) January 17, 2023

Fotocredit: WSG Tirol/Hagleitner